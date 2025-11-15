“ทับทิม มัลลิกา” ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เซนซิทีฟเรื่องมองเห็น - ทรงตัว เตรียมผ่าตัดอีกครั้งสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้ “ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา” ยูทูปเบอร์ชื่อดัง เคยออกมาเผยว่าตรวจพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมอง ผ่านรายการ Lesson B Interviews ยืนยันเลือกที่จะไม่ผ่าตัด เนื่องจากเป็นชนิดที่สามารถฝ่อลงได้เองตามธรรมชาติ
แต่ล่าสุดครอบครัวได้อัปเดตเรื่องดังกล่าวในอินสตาแกรมของทับทิม เผยทับทิมเพิ่งผ่านการผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งแรก (บริเวณก้านสมอง) และเตรียมผ่าตัดอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
“น้องทับทิมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครั้งที่ 1/2 (บริเวณก้านสมอง) สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้น้องเริ่มพยุงตัวได้บ้างแล้ว แต่ยังเซนซิทีฟเรื่อง การมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว ในสัปดาห์หน้าวันอังคารน้องจะมีผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง ระหว่างนี้น้องต้องฟื้นฟูและพักผ่อนเต็มที่ อาจไม่สามารถรับเยี่ยม หรือสามารถพูดคุยได้มาก ระหว่างนี้หากเพื่อนๆต้องการอัปเดตหรือส่งกำลังใจ พี่ส้มอ่าน comment DM ให้น้องฟังได้ หรือหากมีอะไรเร่งด่วน ไลน์หาพี่ส้ม ที่ไลน์ : vakamakeup ได้เลยนะคะ
ขอบคุณทุกกำลังใจทางครอบครัวกราบขอบพระคุณอาจารย์ รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ พร้อมทั้งทีมแพทย์และทีมพยาบาลทุกท่านที่ดูแลน้องเป็นอย่างดี อาทิตย์หน้า เราจะมาลุยกันอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริงๆ ขอบคุณค่ะ”