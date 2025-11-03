นายกฯอุทาน “เหรอ” พท.เปิดตัวบ้านใหญ่ "อัศวเหม" โยนขุนคลังแจงโควตาสลากคนพิการ ผิดกม.ไม่ได้

“อนุทิน” อุทาน “เหรอ” หลัง พท.เปิดตัวบ้านใหญ่ "อัศวเหม" โยน “เอกนิติ” แจง ปมโควตาสลากคนพิการ ชี้ ทำผิดกฎหมายไม่ได้ บอกทุกเรื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟหมด
วันนี้ (3พ.ย.) เมื่อเวลา 15.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม โดยนายอนุทิน อุทานว่า ”เหรอ ยังไม่ทราบเลย“ ก่อนกล่าวว่า เดี๋ยวตนต้องไปรอรับลี เซียนลุง รัฐมนตรีอาวุโสแห่งสิงคโปร์ และอดีตนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า ได้รับรายงานปัญหาโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของผู้พิการแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้ไปรอ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลังแถลง พร้อมกับย้ำว่า ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น
เมื่อถามว่าที่มีหลายคนมองว่าเรื่องสลากกินแบ่งของรัฐบาลในส่วนของผู้พิการนั้นเป็นเรื่องเซนซิทีฟ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่องเป็นเรื่องเซนซิทีฟหมด จะต้องจัดการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ทำผิดกฎหมายไม่ได้ ไม่มีอะไรดีเท่ากับเราดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง