“หลิงหลิง-ออม” เปิดใจหลังแฟนคอนครั้งแรก หลั่งน้ำตาแห่งความสุขบนเวทีอิมแพ็ค

“หลิงหลิง-ออม” เปิดใจหลังแฟนคอนครั้งแรก สุดตื้นตันกับภาพแฟนคลับเต็มอิมแพ็คจนหลั่งน้ำตาแห่งความสุข เผยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่บนเวที พร้อมคำขอถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้จัดอีกครั้งปีหน้า
เพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่ HER & HERS LINGORM 1st FANCON ท่ามกลางความสุข และคราบน้ำตา สำหรับ “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์”คู่จิ้นยูริที่ถึงตอนนี้กระแสยังไม่แผ่วลงเลย โดยในงานเปิดตัว LEGO Certified Store แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ ศูนย์การค้า One Bangkok ทั้งคู่ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้
หลิงหลิง : “รู้สึกโล่งอกโล่งใจ เห็นแฟนๆ แฮปปี้ก็ดีใจค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและเซฟโซนของตัวเอง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ ต้องขอบคุณแฟนๆ และผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพวกเรา”
ออม : “สำหรับออมแฟนคอนครั้งนี้เป็นความทรงจำและประสบการณ์ที่ดีมากๆ เกิดมาไม่เคยขึ้นอิมแพ็คมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แล้วก็อยากให้มีครั้งต่อไป เราตั้งใจเต็มที่แล้วก็อยากมอบความสุขให้คนไม่มากก็น้อย”
หลั่งน้ำตาแห่งความสุข
หลิงหลิง : “หลิงร้องก่อน เพราะแฟนคอนครั้งนี้มีเพื่อนๆ มัธยมและมหาวิทยาลัยมาซัปพอร์ตด้วย ซึ่งปกติเป็นกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันยาก ไม่ได้เจอกันนาน ไม่นึกว่าพวกเขาจะมา เลยคิดถึงและรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขามาดูก็เลยร้องไห้ค่ะ คือไม่ได้เจอกันนานจริงๆ หลายปีเลย ดีใจมากๆ เรียกว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยที่หลิงย้ายมาเมืองไทยใหม่ๆ ตอนนั้นยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย เพื่อนกลุ่มนี้ก็จะคอยช่วยเหลือหลิงมาตลอด แล้วระหว่างที่กล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่มาดู มันมีความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เห็นคนทั้งฮอลล์ความรู้สึกมันคือตื้นตัน ภาพนั้นมีค่ากับหลิงออมมากๆ แต่ทั้งหมดคือเป็นน้ำตาแห่งความสุข”
ออม : ”พอเห็นพี่หลิงร้องก็ร้องตามด้วยค่ะ คือเราเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วด้วย”
เผยภาพที่มองลงมาจากอิมแพ็คอารีน่ามันยิ่งใหญ่มาก
หลิงหลิง : “เรามองขึ้นไปข้างบน กับข้างบนมองลงมา ความรู้สึกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะ อย่างหลิงเองก็เพิ่งจะมาดูอะไรอย่างนี้ ครั้งแรกน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของซี-นุนิว ตอนนั้นรู้สึกว่าเราป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งพลังให้เขา แต่ภาพที่ยืนอยู่บนเวทีแล้วมองลงมามันยิ่งใหญ่มากๆ แล้วเราเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ส่งพลังต่อไปให้แฟนๆ”
หลายคนอยากรู้เหตุผลที่เลือกเพลง สตอร์เบอรี่มรกต มาร้อง?
ออม : “เพลงสตอร์เบอรี่มรกตมันมาโดยบังเอิญ เพราะว่าออมเซฟเพลงนี้ไว้ในเพลย์ลิสต์โทรศัพท์ แล้ววันนั้นระหว่างขับรถไปทำงานเพลงนี้มันก็ดังขึ้นมา ตอนนั้นก็รีบยกหูหาพี่ดิว (ปิ่นกมล มาลีนนท์) เลยบอกว่าหนูขอเพลงสตอร์เบอรี่มรกต ประโยคแรกที่ได้ยินกลับมาคือมันแปลว่าอะไรออม ออมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่อยากได้เพลงนี้เพราะมันเป็นเพลงที่สนุก แล้วก็หวังว่าแฟนๆ จะได้สนุกไปกับเราด้วย เพราะมันเป็นเพลงที่ติดหู”
หลิงหลิง : “เพลงติดหูมาก แล้วเป็นจริตน้องออมเลย เพลงนี้เหมาะกับน้องออมมากๆ”
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้ง
ออม : “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ๆๆๆ ปีหน้านะคะ(ยกมือไหว้ขอ)”
หลิงหลิง : “ถามหลิงด้วย ปรึกษาหลิงก่อน ขอร้องเจ๊ไม่ไหวแล้ว เจอสาวอีสานรอรักเจ๊ก็หมดแรงไปแล้วรอบหนึ่ง”