found & found เปิดตัวสาขา “วานิชเพลซ อารีย์” แลนด์มาร์กบิวตี้ใหม่ใจกลางเมือง ยกความสวยญี่ปุ่น–เกาหลีมาแบบเต็มพิกัด

“found & found” บิวตี้เดสติเนชันสุดฮอตจากญี่ปุ่น–เกาหลี เปิดบ้านใหม่ใจกลางย่านสุดฮิป กับสาขา “วานิชเพลซ อารีย์” ที่พร้อมให้เหล่าสายสกินแคร์และเมคอัพได้มาปลดล็อกพลังความสวยกันแบบจุก ๆ มีมุมให้ลูกค้าได้หยิบลองเทสต์จริงก่อนตัดสินใจ พร้อมโซนแนะนำผลิตภัณฑ์สุดฮอตที่ทางร้านคัดสรรมาอย่างดี ถูกใจทั้งสาวออฟฟิศที่อยากรีเฟรชลุคก่อนเข้าประชุม ไปจนถึงหนุ่มสาวย่านอารีย์ที่ชอบความเรียบง่ายแต่มีสไตล์
found & found พร้อมเติมเต็ม “ประสบการณ์ความงามครบวงจร” แบบฉบับ J/K Beauty ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายในสไตล์ญี่ปุ่น–เกาหลีแท้ ๆ ด้วยการยกขบวนกว่า 200 แบรนด์ดัง มาไว้ครบในที่เดียว ทั้ง Bioheal สกินแคร์สายยกกระชับที่โด่งดังจากเกาหลีอย่าง Bioheal 3D Lifting Cream, Mediheal กับแผ่นบำรุงผิวเฉพาะจุด Collagen Ampoule Pad, Lululun มาสก์ยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อดูแลผิววัย 30+, Colorgram ที่มอบเรียวปากสีสดใสฉ่ำวาวด้วย Fruity Glass Tint, Faith in Face คลีนซิ่งสูตรน้ำสำหรับผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวง่าย, และ Off&Relax แบรนด์แฮร์แคร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นที่ผสานพลังแร่ธาตุจากน้ำพุร้อนธรรมชาติถึงสามแห่ง เรียกได้ว่ามาที่เดียวครบทุกลุค ตั้งแต่ผิวโกลว์สุขภาพดี ไปจนถึงเมกอัพลุคสายแฟสุดปัง พร้อมไอเท็มดูแลตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าอย่างครบจบในที่เดียว เพราะที่นี่คือพื้นที่ของทุกเจนและทุกสไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SIMPLE. EASY. EVERYSKIN.” ที่ found & found ตั้งใจให้ทุกคนได้ค้นพบ “ความสวยที่แท้จริง” ในแบบของตัวเอง
พบกันที่ “วานิชเพลซ อารีย์” ชั้น 1 พร้อมโปรโมชันสุดปังฉลองเปิดสาขาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13–19 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น! ช้อปครบ 490 บาท รับส่วนลด 50 บาท ช้อปครบ 890 บาท รับส่วนลด 100 บาท และช้อปครบ 1,290 บาท รับส่วนลดอีก 100 บาท พร้อมรับฟรี! กระเป๋า POMPOM BAG Limited Edition มูลค่า 250 บาท (จำนวนจำกัด)
สมัครสมาชิก found & found วันนี้ รับทันที! คูปองส่วนลด On-Top 10% และสิทธิพิเศษอีกเพียบ คุ้มเกินคุ้ม พร้อมอัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งปี ผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line