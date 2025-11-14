“อีแจอุค” ส่งคลิปทักทายแฟน ๆ ชาวไทย! ชวนเจอกันในงาน “LEE JAE WOOK FANMEETING TOUR IN BANGKOK” 23 พ.ย. นี้

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงาน “LEE JAE WOOK FAN MEETING IN BANGKOK” ที่อิจิโมชาวไทยตั้งตารอคอยพระเอกหนุ่มสุดฮอต “อีแจอุค” กว่า 2 ปี เตรียมเดินทางมาพบแฟน ๆ แบบใกล้ชิดในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2025 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM โดยผู้จัดมากคุณภาพ Grandprix Xpectrum บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
ล่าสุด หนุ่มอีแจอุคได้ส่ง คลิปวิดีโอทักทายแฟน ๆ ชาวไทย ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและคำพูดที่ทำเอาหัวใจแฟน ๆ ละลาย “ผมคิดถึงทุกคนมากครับ แล้วพบกันที่กรุงเทพฯนะครับ” พร้อมส่งสัญญาณว่าเจ้าตัวเตรียมความพิเศษไว้มากมาย ทั้งช่วงพูดคุยใกล้ชิด เซอร์ไพรส์บนเวที และกิจกรรมสุดอบอุ่น พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย เช่น Hi-Bye, Group Photo, Signed Poster และของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและพลังของแฟนด้อมอิจิโมไทยอีกครั้ง
โค้งสุดท้ายบัตรเหลือจำนวนจำกัด! รีบกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com บัตรราคา 6,500 บาท / 5,900 บาท / 4,900 บาท และ 2,900 บาท
อย่าพลาดโอกาสสุดพิเศษในการเปิด “บทแรก” แห่งความทรงจำไปพร้อมกับหนุ่ม อีแจอุค ในงาน “LEE JAE WOOK FAN MEETING
#WprologinBKK #อีแจอุค #leejaewook #log_studio #HSenc #GrandPrix #GrandPrixXpLJectrum