GPIเปิดแผนQ4รุกจัดอีเวนต์ Sport & Entertainment

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” รุกจัดอีเวนต์ Sport & Entertainment ขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ ต่อยอดสร้างโอกาสเติบโตในอนาคตและกระจายความเสี่ยงรายได้ของบริษัทฯ เตรียมจัดแข่งขัน Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S. อีเวนต์ที่ 4 ของปีนี้ เพื่อหาแชมป์ประจำปี และจัดงานแฟนมีตติ้ง “อีแจอุค” ดาราและนายแบบดาวรุ่งชาวเกาหลี รวมถึงเตรียมแผนจัดแข่งขันไตรกีฬาและวิ่งมาราธอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเดือนมกราคมปี69
นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ จะจัดอีเวนต์ด้าน Sport & Entertainment เพื่อขยายพอร์ตธุรกิจใหม่ที่จะสร้างโอกาสการเติบโตในอนาคตและกระจายความเสี่ยงรายได้ให้กับบริษัทฯ จากปัจจุบันที่มีรายได้หลักจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์
โดยในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2568 บริษัทฯ และ Runbike Championship Series, Japan พาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่น จะร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานทรงตัวรายการ Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S. อีเวนต์ 4 สนามที่ 7-8 ณ สวนกีฬากมล ซึ่งเป็นการแข่งขันอีเวนต์สุดท้ายในปีนี้ เพื่อชิงแชมป์ประจำปีถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยการจัดอีเวนต์ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้แข่งขันเป็นเด็กไทยและต่างชาติ ร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักกว่า 500 คนในแต่ละอีเวนต์ แบ่งการแข่งขันหลักเป็น 17 รุ่น อายุตั้งแต่ 2 – 15 ปี และแบบวิ่งผลัด 3 รุ่น อายุรวมไม่เกิน 15 ปี อายุรวมไม่เกิน 20 ปี และอายุรวมไม่เกิน 25 ปีตามลำดับ ผู้ชนะของแต่ละรุ่นจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมแข่งขันรายการ Runbike World Championship 2026 (R.W.C 2026) ที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าสู่รอบ Semi-Final โดยอัตโนมัติ
ส่วนอีเวนต์ด้าน Entertainment เตรียมจัดแฟนมีตติ้ง “อีแจอุค” ดาราและนายแบบดาวรุ่งวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ นับเป็นการจัดแฟนมีตติ้งครั้งที่ 5 ของปีนี้ โดยการจัดอีเวนต์ 4 ครั้ง ที่ผ่านมามีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดอีเวนต์ในปีหน้า รวมถึงพิจารณาโอกาสขยายธุรกิจสู่การจัดคอนเสิร์ต โดยมองว่าแฟนมีตติ้งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและต่อยอดสู่การเป็นตัวแทนจัดหาดาราและศิลปิน การรับจัดงานเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้กับบริษัทต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ ไตรลีก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด วางแผนจัดอีเวนต์การแข่งขันไตรกีฬาและวิ่งมาราธอนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในเดือนมกราคม 2569 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมการกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งจากแผนงานที่วางไว้จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจใหม่และต่อยอด สู่การเติบโตในอนาคต