สุดช็อก “แหม่ม ปานามา” สูญเสียลูกชายกะทันหันที่เยอรมนีจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่ำไห้สุดอาลัยใจจะขาด

ทำเอาช็อก ทำตัวไม่ถูก สำหรับ “แหม่ม ปานามา” สมาชิกวงปานามา ที่ล่าสุดสูญเสีย “ฟักทอง ปานามา”ลูกชายที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกะทันหันที่ประเทศเยอรมนี โดยแหม่ม ปานามา เผยถึงเรื่องดังกล่าวทั้งน้ำตาผ่านเฟซบุ๊ก “จรินทร์ธร เเหม่ม ชนะธีรโรจน์”
โดยเธอเผยว่าเป็นการสูญเสียที่ตั้งหลักไม่ทัน ไม่เคยคิดว่าจะพบเจอ ยังกินข้าว ยังคุยกันอยู่ดี ๆ แต่อยู่ๆ ก็มานอนแล้วไม่ตื่น เธอกับเพื่อนต้องช่วยกันอุ้มเขาออกมาจากเตียง พยายามเอาหูแนบหน้าอกลูกดู จับจมูกดูก็ไร้ลมหายใจแล้ว จึงเรียกทางตำรวจเข้ามาตรวจสอบ มีการชันสูตรพลิกศพพบว่า ฟักทอง ปานามา เสียชีวิตไปตั้งแต่ 4 ชั่วโมงก่อนแล้ว ด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
แหม่มถึงกับช็อก ไม่คิดว่าจะพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ ฟักทองคือลูกชายที่เป็นเหมือนคู่ทุกข์คู่ยาก เวลาไปไหนมาไหนก็ตัวติดกันตลอด นอนก็ตัวติดกันตลอด เวลาแม่ไม่สบายเขาก็จะช่วยแม่ทุกอย่าง ตอนนี้ไม่มีเขาอีกต่อไปแล้ว รู้สึกเหมือนเป็นเพียงความฝันแต่มันคือความจริง ที่เธอยังรับไม่ได้
พร้อมเผยว่าลูกชายอายุ แค่ 30 นิด ๆ แต่ก็มีโรคประจำตัวอยู่บ้าง ตอนแรกจะนำศพของลูกกลับไทย แต่จากการปรึกษากับคนในครอบครัว ได้ข้อสรุปว่าให้ทำพิธีที่เยอรมนีเลย แล้วค่อยนำอัฐิกลับบ้าน
ปีนี้เป็นปีที่แย่มากๆ ในชีวิต ตั้งแต่ต้นปีก็มีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาล เกี่ยวกับคดีไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ เจอทางเขตออกคำสั่งเรื่องต่อเติมอนุญาตก่อแบบไม่ถูกต้อง ทั้งที่เธอซื้ออพาร์ตเมนต์มาตั้งแต่ 20 ปีก่อน ตอนนี้ลูกชายยังมาตายจากอีก ต้องทนให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้
นอกจากนี้ “แหม่ม ปานามา” โพสต์ข้อความอาลัยลูกชาย
“การเดินทางของเราแม่ลูกจะสิ้นสุดจริงเหรอทอง นี่ทองเพิ่งหายไป 18 ชม.เอง ทำไมมันนานจัง ทองแอบไปนอนตรงไหนอีกนี่ให้แม่หารีบกลับมาได้ไหม แม่ใจจะขาด เราอยู่เมืองนอกกัน 2 คนตลอด นี่นอนก็หัวชนกันฟังเสียงกรน ต่อไปแม่จะอยู่กับใคร
หลายคนห่วงใย เสียใจกับ น้องฟักทอง ปานามา ที่จากเราไปจากสาเหตุนอนหลับ บ้านเราเขาเรียกไหลตาย 1 ในล้าน ที่เสียชีวิตแบบนี้ มีน้อง ๆ ให้กำลังใจพี่แหม่ม บอกทองไปสบาย หลับสบายไปเป็นดาวบนฟ้า คงจริงเพราะทองไม่เคยทำร้ายใคร ยิ้มเก่ง จริงใจ มีน้ำใจ รักเพื่อนร่วมงาน รักครอบครัวและแม่มาก
#แม่รักทองสุดหัวใจนะลูก ต่อไปแม่ร้อง ใครจะดีดกีต้าร์ รู้ว่าร้องปรับคีย์แค่ละเพลงไง #ขอให้เราได้เจอกันในชาติหน้านะ แม่จะบอกทองทุกวันว่าแม่รักทองแล้วเราจะมาเกิดอยู่เยอรมันกันนะทอง”
รวมทั้งเผยคลิปสุดเศร้า ร้องไห้ขณะนั่งรถไฟคนเดียว บอกโดดเดี่ยวมาก หันไปทางไหนก็เจอแต่ภาพลูกชาย ต้องเข้มแข็งหยุดร้องไห้เป็นหญิงแกร่งตามที่ลูกเคยบอกเสมอ