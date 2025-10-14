“หนุ่ม กะลา - จ๊ะโอ๋” ควงเปิดตัวเต็มๆ ครั้งแรก “เจนนี่” ทั้งร้องไห้ทั้งเขิน!

เป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยในไลฟ์สด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ สำหรับคู่ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” ปฤณณรัศม์ ศรีชาติวรรักษ์ กับ “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยออกสื่อเปิดหน้าเปิดตาเต็มๆ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก โดยช่วงประมาณตี 2 หนุ่ม กะลามาถึงก็ดีดกีต้าร์โชว์ ทำเอาเจนนี่ถึงขั้นน้ำตาแตก บอกเวลารู้สึกเศร้าจะฟังเพลงหนุ่ม กะลา
นอกจากนี้ระหว่างไลฟ์ เจนนี่ก็เขิน จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง ตลอดเวลา ด้านหนุ่ม กะลา ก็แสดงความรักจ๊ะโอ๋ ลูบหัว มองตาหวาน ผ่านไปไม่กี่นาที ยอดขายสินค้าก็ทะลุล้าน จ๊ะโอ๋ต้องจ่ายค่าคอมฯ ให้เจนนี่กว่า 3 แสน และในไลฟ์ แฟนๆ ต่างชื่นชมจ๊ะโอ๋ว่าสวยมาก ผิวดีเวอร์ๆ