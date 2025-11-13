“ซ้อหมิว-ทรงสิริ เขมะศิริ” CEO FANA Brand ร่วมส่งกำลังใจ ทีมหมอนทองวิทยา ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทย

ซ้อหมิว-ทรงสิริ เขมะศิริ นักธุรกิจสาวคนเก่ง เจ้าของแบรนด์ FANA Brand ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ทีมฟุตบอลโรงเรียนบ้านหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นทีมเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงจากความมุ่งมั่นและความพยายาม แม้จะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
การลงพื้นที่ครั้งนี้ “ซ้อหมิว” ได้ร่วมพูดคุยกับโค้ชและนักเรียน เพื่อให้กำลังใจในการเดินตามความฝัน พร้อมส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับทีม และร่วมเชียร์การแข่งขันอย่างอบอุ่น
ซ้อหมิว - กล่าวว่า “การได้เห็นเด็ก ๆ ตั้งใจและมีเป้าหมาย ทำให้เรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น แต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และก้าวไปสู่ฝันด้วยพลังแห่งศรัทธาและความดี”
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของผู้บริหารหญิงคนนี้ ที่ไม่เพียงประสบความสำเร็จในธุรกิจ แต่ยังแบ่งปันแรงบันดาลใจและความหวังให้กับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง
FANA Brand พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างพลังบวกให้คนรุ่นใหม่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง