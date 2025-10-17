เปิดสูตรรวย "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ไลฟ์ขาย GUMI วันเดียว 6 ล้าน! 8 วันโกยค่าคอมสะท้านวงการ ‘ติดตะกร้าอย่างไรให้ปังแบบเจนนี่’

นาทีนี้ต้องยกฉายา "แม่เหล็กดึงดูดทรัพย์" แห่งวงการออนไลน์ให้เธอไปเลย เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เพิ่งเปิดมหากาพย์ "เทศกาลไลฟ์มาราธอน 8 วัน" อย่างยิ่งใหญ่ และสิ่งที่เธอทำไว้คือสถิติยอดขายที่ทำเอาธุรกิจออนไลน์ต้องซูฮกยกนิ้วให้
ใครที่กำลังมองหาหนทาง "รวยทางลัด" ต้องรีบถอดรหัสลับความสำเร็จจาก #เทศกาลเจนนี่ เพราะตอนนี้ทุกคนกำลังจับตามองว่าเธอทำได้อย่างไร ให้หลายแบรนด์พุ่งทะยานสู่ปรากฏการณ์ "ร้อยล้านแตก" ไปแล้วหลายต่อหลายรอบ
แต่คำถามที่ดังที่สุดในวงการคงหนีไม่พ้น "ค่าคอมมิชชั่น" ที่นักธุรกิจสาวคนนี้ฟาดไปนั้น จะ "ฉ่ำ" และ "อู้ฟู่" ขนาดไหนกันเชียว? จากยอดขายหลักร้อยล้านที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เชื่อได้เลยว่าค่าคอมฯ ที่เข้ากระเป๋า เจนนี่ นั้นไม่ใช่แค่หลักสิบล้าน คาดว่า ร้อยล้าน พันล้านแน่นอน
ดูอย่างดีลสายฟ้าแลบกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ กูมิ (Gumi) ที่เพิ่งมาไลฟ์กับ เจนนี่ ครั้งแรกแค่ 10 นาที ก็สามารถปิดยอดขายไปได้หลายสิบล้าน ลองคิดดูสิว่าค่าคอมฯ จากดีลระดับนี้ที่เข้ากระเป๋าเธอนั้นมหาศาลแค่ไหน ซึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ฟาดความคอม จากแบรนด์ กูมิ (Gumi) ไป 6 ล้านบาท จากยอดขาย
งานนี้บรรดาครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ต่างก็พากันถอดรหัสความเก่งของ เจนนี่ และตั้งคำถามว่า "ทำอย่างไรถึงจะรวยแบบเจนนี่ได้บ้าง?" คำตอบง่ายๆ คือ "พลังเจนนี่" คือเครื่องการันตีความสำเร็จ แบรนด์ไหนเข้าร่วมเป็นต้องปัง นี่คือการพิสูจน์แล้วว่า เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น คือ "แม่เหล็กดึงดูดทรัพย์" ตัวจริงเสียงจริง
สำหรับใครที่ทำคอนเทนต์อยู่แล้ว อยากมีรายได้ปังๆ เหมือนเธอ ต้องไม่พลาด รีบเอาสินค้าไป "ติดตะกร้าขายให้ไว" เพราะนี่คือโอกาสทองสู่เส้นทาง "รวยแบบเจนนี่" ที่ทุกคนทำได้
การกระทำของเธอยังเป็นการคืนกำไรสู่สังคมครั้งใหญ่ ด้วยการซื้อรถพยาบาล (Ambulance) มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ช่วยเหลือสังคม และมอบเงินให้กับมูลนิธิ นอกจากนี้ ยังช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ให้วงการขายของออนไลน์กลับมาคึกคักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน