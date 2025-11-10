xs
“ฮยอนอา” เป็นลมหมดสติกลางเวทีระหว่างแสดง ทำแฟนๆเป็นห่วง

ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยทีเดียวสำหรับ “ฮยอนอา” นักร้องสาวชื่อดัง ที่ก่อนหน้านี้เคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะดูอวบอัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และล่าสุดต้องห่วงกันอีกรอบ เมื่อเจ้าตัวเป็นลมหมดสติกลางเวทีระหว่างแสดง ก่อนโดนหามออกไปต่อหน้าต่อตาแฟนๆ ที่ตกใจกับเหตุการณ์

ในงานคอนเสิร์ต Waterbomb ที่จัดขึ้นที่มาเก๊า เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา ฮยอนอา เป็นหนึ่งศิลปินที่มีชื่อขึ้นแสดงบนเวที ระหว่างที่กำลังแสดงเพลงฮิตอย่าง Buble Pop เจ้าตัวก็เป็นลมล้มหมดสติกระทันหัน ทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรีบมาอุ้มเธอลงจากเวทีเป็นการด่วน ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนๆ

หลังจากนั้นไม่นาน ฮยอนอา ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพสีดำ พร้อมเขียนข้อความถึงแฟนๆที่มาชมคอนเสิร์ตแล้วต้องผิดหวังกลับไป โดยระบุว่า “เสียใจที่ไม่เป็นมืออาชีพ” และจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย ก่อนจะบอกแฟนๆว่าเธอดีขึ้รแล้ว พร้อมสัญญาว่าจะดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้

พร้อมกันนั่นเธอยังเสียใจต่อแฟนๆชาวมาเก๊าที่เสียเงินมาคอนเสิร์ตเพื่อชมการแสดงของเธอ แต่ก็ต้องผิดหวังกลับไป ซึ่งทำให้เธอเสียใจอย่างที่สุด

“ฉันขอโทษจริงๆค่ะ...
คอนเสิร์ตล่าสุดมันสั้นมากเลยนะ และฉันอยากจะแสดงด้านที่ดีของตัวเองให้คุณได้เห็น แต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่ พูดตามตรง ฉันจำอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำค่ะ

ฉันคิดถึงเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และอยากจะบอกเรื่องนี้กับคุณจริงๆ ㅠㅠ
มีแฟนๆ จากมาเก๊ามากันหลายคน และแน่นอน แฟนคลับ A-ings ของเราก็เช่นกัน
ทุกคนจ่ายเงินเพื่อมาดูการแสดง
แต่ฉันต้องขอโทษ—ขอโทษจริงๆ เสียใจอย่างที่สุดเลยค่ะ

จากนี้ไป ฉันจะพยายามเพิ่มความอดทนและทำให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง
มันคงจะดีมากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันต้องการ
แต่ฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไป..!!
ฉันแค่อยากจะขอบคุณ
ที่คอยดูแล รัก และชื่นชมคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างฉัน
ตั้งแต่ฉันยังเด็กจนถึงตอนนี้

และฉันสบายดีจริงๆ!
ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะคะ!
ขอให้ทุกคนหลับฝันดี..
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ”

แฟนๆหลายคนเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมบอให้เธอคำนึงถึงเรื่องสุขภาพมาก่อนอันดับแรก และยังคงยกให้เธอเป็น “ควีน” ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดิม




























