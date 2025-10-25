นายกฯ เผย ครม.ให้สถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสา 30 วัน ขรก.ไว้ทุกข์ 1 ปี ขอ ปชช.แต่งดำ 90 วัน ส่วนงานคอนเสิร์ตขอให้ยึดตามแนววัฒนธรรม

มติ ครม.ให้สถานที่ราชการลดธงลงครึ่งเสา 30 วัน ข้าราชการไว้ทุกข์ 1 ปี นายกฯ ขอความร่วมมือประชาชนแต่งดำ 90 วัน ส่วนงานคอนเสิร์ตต้องขอความร่วมมือให้ยึดตามแนววัฒนธรรม และจะหาทางออกไม่ให้ได้รับผลกระทบ
วันที่ 25 ต.ค. เมื่อเวลา 11.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(นัดพิเศษ) ภายหลังสำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ว่า วันนี้มีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมทุกอย่างสำหรับงานพระราชพิธี ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้งานพระราชพิธี เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติยศสูงสุด
เมื่อถามว่าเรื่องการไว้ทุกข์จะดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนนี้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งจะมีการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ไว้ทุกข์ด้วยการแต่งกายเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ในส่วนของประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินตามความเหมาะสมแต่เบื้องต้นตนขอความกรุณาว่าในฐานะเราเป็นพสกนิกรของประองค์ท่าน ขอให้ร่วมมือถ้าแต่งสีดำไม่ได้ก็ให้แต่งโทนสีที่ไม่ฉูดฉาด ถ้าแต่งได้ขอให้ทำถวายท่านเป็นระยะเวลาสัก 90 วัน นี้คือการขอของนายกฯ ต่อประชาชน เพราะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศและพวกเรามาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ท่านทรงพระอิสริยยศทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ก็ควรจะต้องทำสิ่งที่เป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เมื่อถามว่าการจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ตจากต่างประเทศ ที่มีกำหนดการก่อนแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า คิดว่าเรื่องจัดคอนเสิร์ตคงต้องขอความร่วมมือ และจะพยายามหาช่องทางออกมาแล้วไม่มีผลกระทบ เราก็ต้องดูในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราด้วย