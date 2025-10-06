“ฮยอนอา” เปลี่ยนไป หุ่นอวบ ลือหนักท้องแล้ว เจ้าตัวเผยเตรียมลดน้ำหนัก

หลังจากทำแฟนๆตกใจกับลุคล่าสุดของตนเอง ล่าสุด “ฮยอนอา” ไอดอลสาวสุดเซ็กซี่ ก็เคลื่อนไหว เผยเตรียมตัวลดน้ำหนัก หลังเจอคอมเมนต์วิจารณ์ปล่อยตัวจนอ้วน รวมถึงข่าวลือเรื่องท้อง
ฮยอนอา ได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียของตนเอง แนบรูปตอนตนเองผอมเพรียว โดยระบุว่า
“ฮยอนอา กินเยอะจังเลยนะเธอ เลิกกินแล้วพยายามควบคุมอาหารให้มากขึ้นนะ เธอชอบที่ตัวเองผอม งั้นมาเริ่มกันใหม่นะ”
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นาน หลังจากที่ ฮยอนอา กลายเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงขณะปรากฏตัวที่สนามบิน พร้อมหุ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ส่งให้เกิดข่าวลือตามมาด้วยว่า ที่หุ่นเธออวบอัดขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ก็เป็นได้
การออกมาโพสต์ล่าสุด จึงเป็นการปฏิเสธข่าวลือทางอ้อม โดยยืนยันเรื่องจะกลับไปดูแลสุขภาพและควบคุมอาหารให้มากขึ้น
การออกมาปฏิเสธข่าวลือต่างๆอย่างแนบเนียน ทำให้แฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจ พร้อมแสดงความเห็นมากมายว่า
“พวกเราไม่ใช่ตุ๊กตา ที่จะมีสภาพแบบเดิมตลอด บางครั้งผอม บางครั้งอ้วน ไม่เห็นจะเป็นอะไร”
“สิ่งสำคัญที่สุดคือ การมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดคือผู้หญิงที่สวยที่สุด”
พร้อมกันนั้นแฟนๆยังสนับสนุนให้ ฮยอนอา ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หลังจากที่เธอต้องเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยและเผชิญแรงกดดันต่างๆมากมาย ตอนนี้จึงอยากให้เธอโฟกัสที่ความสุขมาก่อนเรื่องรูปร่างเป็นอย่างแรก
ฮยอนอา เริ่มต้นเข้าวงการจากการเป็นสมาชิกวง Wonder Girls ก่อนจะถอนตัวไปเพราะเรื่องสุขภาพ และกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในฐานะเกิร์ลกรุ๊ป 4Minute ก่อนจะออกมาทำผลงานเดี่ยวจนดังเปรี้ยง พร้อมกับเสียงชื่นชมถึงภาพลักษณ์ที่เซ็กซี่ หุ่นดี ลีลาเต้นสุดเด็ด
อย่างไรก็ตาม ก่อนจะได้หุ่นสวย เธอเคยเผยถึงประสบการณ์การลดน้ำหนักอย่างเข้มงวด รวมถึงผลกระทบต่างๆในทางลบที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอ
ตอนนี้ ฮยอนอา ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังสละโสดไปกับ ยองจุนฮยอง นักร้องดังร่วมค่ายไปเมื่อปีที่แล้ว พร้อมกับเปิดเผยชีวิตส่วนตัวและเส้นทางในอาชีพนักร้องต่อสาธารณะด้วย