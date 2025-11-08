“ธรี – ชนกนันท์ โรจนสมิทธ์” คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Friendship International 2025

นางสาว ชนกนันท์ โรจนสมิทธ์ หรือ “ธรี” (Three) ตัวแทนประเทศไทยจากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สามารถสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา (ไทย–อังกฤษ–จีน) คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากเวที Miss Friendship International 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลาการประกวดระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2568 ผู้เข้าประกวดได้ร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ Global Youth Cultural Tourism Experience Exchange Activities ในหลายพื้นที่ของประเทศจีน ได้แก่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มณฑลซานตง มณฑลเสฉวน และมณฑลกุ้ยโจว
ในรอบการประกวด ธรีเลือกสวมใส่ ชุดไทยพระราชนิยม จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดไทยบรมพิมาน และ ชุดไทยศิวาลัย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่อยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปี พ.ศ. 2569 อีกทั้งยังนำเสนอชุดประจำชาติ “แมงสี่หูห้าตา” สิ่งมีชีวิตในตำนานของล้านนา ที่มีหูสี่ข้างและตาห้าดวง สื่อความหมายถึงหลักธรรม พรหมวิหาร 4 และ ศีล 5 อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนิกชน
นอกจากนี้ ธรียังคว้ารางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล ได้แก่
Miss Elegance จากรอบ Supermodel Competition ที่สะท้อนถึงความโก้หรู เรียบง่าย แต่ทรงพลัง
Best Impression Award ซึ่งเป็นรางวัลจากการโหวตของผู้ชมทางบ้านตลอดช่วงการประกวดทั้ง 21 วัน
พร้อมกันนี้ ธรียังสามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการประกวดรอบแสดงความสามารถพิเศษ ด้วยการนำเสนอการแสดง ยิมนาสติกลีลาผสมศิลปะไทย (Rhythmic Gymnastics) ที่ประยุกต์ให้ร่วมสมัยในรูปแบบ Contemporary Dance ถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยรูปแบบใหม่ ให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจและประทับใจอย่างลึกซึ้ง