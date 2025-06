Shiny Wax เปิดตัวสองแบรนด์แอมบาสเดอร์ “แพนเค้ก เขมนิจ” และ “ไต้ฝุ่น ตากเพชร” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านและรถสุดล้ำ ตัวช่วยคนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Shiny Wax จัดงาน “Grand Opening Brand Ambassador Shiny Wax” อย่างยิ่งใหญ่ เปิดตัวสองแบรนด์แอมบาสเดอร์คนดัง “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” และ “ไต้ฝุ่น ตากเพชร เลขาวิจิตร” พร้อมเผยโฉม 3 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ได้แก่ Shiny Wax Floor Coating, Shiny Wax All Purpose Wax และ Shiny Wax Premium Wash and Shine ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่สำหรับบ้านและรถสุดล้ำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดคึกคักและมีชีวิตชีวา กับแฟชั่นโชว์สุดเฟียสจาก Thai Supermodel ปีล่าสุด ในคอนเซ็ปต์ความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ ก่อนเข้าสู่ช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสองแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้งานจริงที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย แต่มีจุดร่วมเดียวกันคือ การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองและคนรอบข้าง ภายในงานยังได้พบกับนักแสดงจากช่อง 7 อาทิ แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร , มิ้นชิ - เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ, มายด์ - มาริสา โชลล์ , ดิว - ศุภกฤต วณิชเจริญพงษ์, ดีแลนด์ - เดโชชัย ธิติอภิธาน, กาย - กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน, ทศ-รวิศชา ปัญจวิชญ์ และ ป่าน -คมกฤษณ์ ดวงสุวรรณ์ ร่วมสัมผัสนวัตกรรมแห่งความสะอาดปลอดภัยคับคั่งนายพิชญา สุชาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด กล่าวว่า Shiny Wax เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกในหนึ่งเดียว เรามุ่งมั่นพัฒนาแวกซ์เอนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูง ใช้งานง่าย ปลอดภัยทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยง โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ มีคุณภาพสูงทั้งบำรุงและเคลือบเงาคุณภาพระดับพรีเมียมช่วยลดอัตราการสะสมของฝุ่นและคราบสกปรกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองจากสถาบัน Dermscan Asia ว่าปราศจากสารก่อภูมิแพ้ถึง 99.99% โดยได้คุณแพนเค้ก และคุณไต้ฝุ่น รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อตอกย้ำจุดยืนของ Shiny Wax ในฐานะแบรนด์ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการพัฒนาและส่งต่อคุณภาพที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ ภายใต้แนวคิด “สะอาด ปลอดภัย ใช้ง่าย”สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ประกอบด้วย1. Shiny Wax Floor Coating ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพร้อมเคลือบในขั้นตอนเดียว ได้รับการรับรองจากสถาบัน Dermscan Asia มีคุณสมบัติของการเคลือบจากแวกซ์ธรรมชาติ ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าที่บ้านจะมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง และยังสามารถใช้ได้กับพื้นบ้านทุกชนิด เช่น พื้นไม้ ปาร์เก้ ลามิเนต กระเบื้อง หินขัด หินอ่อน และด้วยความพิเศษจากคุณสมบัติของการเคลือบ ช่วยให้แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยป้องกันคราบสกปรกและฝุ่น สัมผัสสบายเท้าหลังการถู สร้างบรรยากาศแห่งความสุขภายในบ้าน นอกจากใช้กับพื้นบ้านแล้วยังสามารถนำไปเช็ดพื้นผิววัสดุต่างๆ ให้เงางาม ป้องกันคราบสกปรกและป้องกันฝุ่นเกาะจับได้เช่น กระจก สุขภัณฑ์ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้าน2. Shiny Wax All Purpose Wax Wax แวกซ์สูตรน้ำสำหรับภายในรถยนต์ ช่วยดูแลวัสดุหนัง พลาสติก กระจก และขอบยาง โดยไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือกลิ่นฉุน ไม่ทำลายพื้นผิวรถยนต์ เหมาะสำหรับคนรักรถที่ต้องการความสะดวกและปลอดภัย3. Shiny Wax Premium Wash and Shine แชมพูล้างรถพร้อมเคลือบในขั้นตอนเดียว ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย ปลอดภัยต่อสีรถและขอบยางการเลือก “แพนเค้ก เขมนิจ” เป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน Shiny wax floor coating ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นพร้อมเคลือบ สะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและครอบครัว เธอเป็นผู้ใช้งานจริงที่มองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและปลอดภัยในทุกมิติ แพนเค้ก กล่าวว่า “แพนเชื่อว่า ‘บ้าน’ คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด บ้านแพนมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และสัตว์เลี้ยง บ้านแพนจึงมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านควรสะท้อนถึงความใส่ใจในทุกองค์ประกอบ และ Shiny Wax ถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้บ้านสะอาด ปลอดภัย และดูดีได้ในเวลาเดียวกันค่ะ”ขณะที่ พระเอกหนุ่ม ไต้ฝุ่น ตากเพชร ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ Shiny Wax All Purpose Wax และ Shiny Wax Premium Wash and Shine ก็เป็นตัวแทนของผู้ใช้งานที่แม้มีตารางงานแน่น แต่ยังใส่ใจดูแลรถคันโปรดอย่างพิถีพิถัน และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ช่วยดูแลรถให้สะอาดเงางาม โดยไม่ทำลายพื้นผิว ไต้ฝุ่น กล่าวว่า “ส่วนตัวผมเป็นคนรักรถมาก ชอบทำความสะอาดรถด้วยตัวเอง ในแต่ละวันผมมีเวลาไม่มาก แต่ผมยังอยากดูแลรถให้ดีที่สุด ผมมั่นใจว่า Shiny Wax ทำให้การดูแลรถกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอน และมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับรถของผมจริงๆ ครับ”และเตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษได้ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ พร้อมพบกับเซอร์ไพรส์จาก “แพนเค้ก” และ ไต้ฝุ่น” แฟนมีตใกล้ชิดแฟนๆ พร้อมแชร์ Tips and tricks ในการดูแลบ้านและรถ สามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ในfacebook fan page: Shiny WaxLine Official Account: @shinywaxnstagram: @shinywax.official#Shinywax #Shinywaxhome #เรื่องพื้นๆที่แพนเลือก #Shinywaxรับจบครบทุกเรื่องคลีนผลิตภัณฑ์กลุ่ม Shiny Wax วางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ อาทิ HomePro, Tops, Central, Gourmet Market, Foodland, บุญถาวร, ริมปิง, ไทยวัสดุ และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee, Lazada, NocNoc, TikTok Shop