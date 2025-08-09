xs
“MISTER AYUTTHAYA 2025” เปิดตัวผู้เข้ารอบ 30 คน ยิ่งใหญ่กลางเมืองมรดกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเปิดโอกาสให้ชายไทยจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดเวทีชายงามระดับจังหวัดที่จะพลิกโฉมการประกวดสู่ความสง่างามและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของ “ชายผู้กล้าแห่งกรุงศรีอยุธยา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จากเมืองมรดกโลก สู่หัวเมือง 16 อำเภอที่สำคัญ และจะมีเพียง 1 เดียวเท่านั้น ที่จะเป็นผู้กล้าคนใหม่แห่งกรุงศรีอยุธยา ในตำแหน่ง “ MISTER AYUTTHAYA 2025 ” คนแรกของ จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คน ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ที่จะได้ผ่านเข้ารอบ ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา..

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ คุณเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดงานการประกวด “ MISTER AYUTTHAYA 2025 ก่อนจะถึงไฮไลท์สำคัญกับการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 30 ท่าน

ที่มาในแฟชั่นโชว์ความงดงามของผืนผ้าไทย “ผ้าลายอย่าง” ซึ่งเป็นผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งยังได้รับเกียรติ จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ ชอน ชวิศการ The GQ Gentleman Search 2019 นักแสดงช่อง 7HD.และ กานต์ ณัฐชา Thai Supermodel 2020 นักแสดง ช่อง 7HD. ร่วมโชว์ในชุด “สังเวียน - ท้องภูษา – กรวยเชิง - ชาย” สง่างามสะกดทุกสายตาท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานในยามค่ำคืน ของ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ยืนหยัดในฐานะ “ นักสู้สมัยใหม่ ” แห่งแผ่นดินเมืองมรดกโลก ชิงตำแหน่ง MISTER AYUTTHAYA 2025 ไปครอง พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 200,000 บาท ในรอบ FINAL COMPETITION วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 ณ The Hall Ayutthaya City Park
สามารถติดตามภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวประกวด MISTER AYUTTHAYA 2025 และผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ท่าน เพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Mister Ayutthaya

#MisterAyutthaya #misterayutthaya2025 #Ayutthaya
#MIThailand #MisterInternationalThailand #องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา




















