“เอล่า-ดีแลนด์” คว้า “ไทยซูเปอร์โมเดล 2024” คัมแบ็กสง่างาม รันเวย์สุดอลังการ ศิลปินร่วมโชว์พิเศษจัดเต็ม

“ไทยซูเปอร์โมเดล 2024” จัดเต็มสมการกลับมาของเวทีการประกวดโมเดลอันดับ 1 ด้วยโปรดักชันรันเวย์ รอบตัดสิน สุดอลังการ พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินคนดัง ไมค์-ภัทรเดช วงร็อกชั้นนำ SLOT MACHINE 6 หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอต PROXIE กลุ่มไอดอลสาว BNK48 สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ “เอล่า นีรชา” คว้าตำแหน่ง THAI SUPERMODEL 2024 ขณะที่หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดี “ดีแลนด์ เดโชชัย” ซิว THAI SUPERMODEL MALE 2024คัมแบ็กรันเวย์อย่างยิ่งใหญ่ สำหรับการประกวดที่กลับมาเรียกเสียงฮือฮาอย่างมากมาย เพราะลุกขึ้นมาแปลงโฉมเปิดมิติใหม่ ให้โอกาสทุกเพศ ทั้งหญิง ชาย และครั้งแรกกับกลุ่ม Trans Women ได้มีโอกาสรับตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดลอย่างเท่าเทียมกัน บรรยากาศงานประกาศผลรอบตัดสินงานประกาศผลรอบตัดสิน ไทยซูเปอร์โมเดล 2024 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าชมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดล้นฮอลล์ ทั้งอินฟลูเอนเซอร์ คนดังแวดวงแฟชั่น สื่อมวลชน และทัพนักแสดง อาทิ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี, แอนน่า กลึคส์, ปิ่น-ชรินพร, ชิงชิง-คริษฐา, แก้ม-ญาณิศา, มายด์-มาริสา, วินนี่-ศิภัชรดา, อ๋อม-ปัณชญา, อีฟ-ชนิภรณ์, แพม-สุชานุช, กิฟท์-สุพิชฌาย์, ภูมิ-เกียรติภูมิ, แทนตะวัน ทัดเดโอ, แทน-บุรันช์รัตน์, ตรัย-จักรภัทร, ริส-วิชญพงษ์, บิ๊กเอ็ม-สุเมธา, ทศ-รวิศชา, ไบร์ท-ณัฐภัทร, ริว-ภัทรพงศ์ และนอกจากนี้ยังมี ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำเหล่าเจี๊ยบทั้ง 7 จากภาพยนตร์แอนิเมชัน “Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” มาร่วมงานเรียกน้ำย่อยจากผู้เข้าประกวดกันด้วย Black Carpet เดินพรมดําทักทาย ก่อนเริ่มงาน จากนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการประกวด เสียงกรี๊ดก็กระหึ่มฮอลล์ทันที กับโชว์เปิดตัวผู้เข้ารอบสุดท้าย ทั้ง 32 คน ต่างโชว์สกิลเดินแฟชั่นกันอย่างมั่นใจ งัดลีลากันมาแบบเต็มเหนี่ยว เพื่อชิงตำแหน่งสำคัญบนเวทีที่จัดเต็มด้วยแสง สี เสียง จากนั้น แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ ไทยซูเปอร์โมเดล 2004 คัมแบ็กเวที รับหน้าที่พิธีกรร่วมด้วย ดีเจวี-รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา และ โอ๊ต-รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน พร้อมเปิดตัวเหล่าคณะกรรมการคนดังในวงการบันเทิง ได้แก่ ศุภชัย ศรีวิจิตร, พิมพ์อัปสร เทียมเศวต, มิกค์ ทองระย้า ร่วมกับ Iconic แถวหน้าวงการแฟชั่นอีกมากมาย ไต่ระดับความมันอีกสเต็ปกับโชว์ที่มาพร้อมความสดใสจากกลุ่มไอดอลสาว BNK48 และโชว์พิเศษจากบอยแบนด์สุดฮอต 6 หนุ่ม PROXIEจากนั้นเพิ่มดีกรีความแรงปรอทแตกกับพระเอกหนุ่มสุดฮอต ไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี ในโชว์พิเศษ THAI SUPERMODEL MALE 2024 WITH MIKE PATTARADET แล้วไปต่อกันกับการร้องเพลงบนเวทีการประกวดครั้งแรกเพราะไม่เคยเกิดขึ้นบนเวทีไหนมาก่อน ของวงร็อกชั้นนำ SLOT MACHINE และเพื่อฉลองครบรอบ 22 ปี การประกวด THAI SUPERMODEL ช่อง 7HD จัดหนัก จัดใหญ่กับแฟชั่นโชว์พิเศษสุด ๆ กับการรวมตัวอีกครั้งของ THE LEGEND OF THAI SUPERMODEL นำโดย แพนเค้ก-เขมนิจ TSM 2004 และ Model of the World 2004, ใบบอน-วรวรรณ ชันกิ่ง TSM 2005, สา-อนิสา นูกราฮา TSM 2010, เบนซ์-วิลาสินี สาระวัน TSM 2014, เนย-ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ TSM 2015, ใบหม่อน-กิตติยา จิตรภักดี TSM 2016, เฟิร์น-เกษรา วัฒนสังข์ TSM 2018, เจนนี่-ชยิสรา วัฒนะนาวิน TSM 2019 และ กานต์-ณัฐชา รัตนชยางคานนท์ TSM 2020 ซึ่งท่วงท่าการกลับคืนแคทวอล์กของรุ่นพี่แต่ละคน เป๊ะ ปัง ไม่ทำให้ผิดหวัง เรียกเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วงานจากนั้นมาถึงช่วงสำคัญ ที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศผลผู้ชนะเลิศ ที่ปีนี้จะมีถึง 2 ตำแหน่งสาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ มี กานต์-ณัฐชา ไทยซูเปอร์โมเดล 2020 มาส่งมอบตำแหน่ง พร้อมมอบ Trophy และช่อดอกไม้แสดงความยินดีซึ่งโดยก่อนหน้านี้ ยังคว้าตำแหน่งพิเศษ PHOTOGENIC MODEL เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกว่าวันนี้ทำเต็มที่มาก ๆ ตั้งแต่โชว์แรก มาโชว์สุดท้าย รู้สึกดีใจค่ะ ที่ได้มาเป็นไทยซูเปอร์โมเดล 2024 วินาทีที่ประกาศผล แล้วเป็นชื่อเรา ก็รู้สึกว่า ฉันทำสำเร็จแล้ว ฉันได้เป็นในสิ่งที่ฉันฝันแล้ว รู้สึกดีใจมากค่ะ อยากร้องไห้ แต่ว่าต้องคีฟลุกไว้ สำหรับหนูคิดว่าหลังจากนี้คงได้ก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นมากขึ้น ได้ไปเดินแบบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมากขึ้น เป็นอะไรที่ดีรู้สึกแฮปปี้ เอล่าขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ ทำให้เอล่ามาถึงจุด ๆ นี้ รู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับเอล่ามาก และจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ"ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง THAI SUPERMODEL 2024 ได้รับรางวัลเงินรางวัล 300,000 บาท, รถยนต์ New Mitsubishi XPANDER HEV 1 คัน มูลค่า 933,000 บาท ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่ง THAI SUPERMODEL MALE 2024 ได้แก่ TSM27ได้รับเกียรติจาก คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD มอบ TROPHY และช่อดอกไม้แสดงความยินดีโดยคนแรกของเวที เผยความรู้สึกว่า “ที่ผ่านมาผมซ้อมโชว์เต็มที่ วันนี้พอออกมาก็เห็นคนดูเยอะมาก ตื่นเต้นครับ แล้วพอรู้ว่าได้ตำแหน่ง ตกใจ ทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ มือสั่น แต่ก็พยายามเก็บทรง แล้วก็เดินไปรับรางวัลครับ หลังจากนี้ คิดว่าในอนาคต ตัวเองน่าจะได้ทำอะไรในวงการแฟชั่นมากขึ้น ผมขอขอบคุณพี่ ๆ ที่อยู่เบื้องหลังทุกคน และพี่ ๆ ที่คอยซัปพอร์ต ผมดีใจมาก ๆ ที่ได้มายืนอยู่จุดนี้ขอบคุณมาก ๆ ครับ ในอนาคตฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับ”ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง THAI SUPERMODEL MALE 2024 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท และรถยนต์ New Mitsubishi XPANDER CROSS HEV 1 คัน มูลค่า 961,000 บาท และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ดิจิทัล ช้อยส์ (DIGITAL‘S CHOICE) ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจากเว็บไซต์ https://www.ch7.com/tsm2024และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Supermodel Contest ได้แก่ TSM24 ภีมพัฒน์ เจริญสงวนพงษ์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน มอบให้กับผู้เข้าประกวดมากมาย รางวัล แพนทีนที่สุดผมสวย แบบไม่ง้อโชค ได้แก่ TSM 06 พรญาณี พรพิชยวศิน, รางวัล Miss or Mister Confidence by Mitsubishi Xpander HEV ได้แก่ TSM11 นีรชา ดอร์ลิ่ง, รางวัล Fresh Iconic Model Award จากเบอร์ดี้ คาเฟ่ ได้แก่ TSM10 ณัฐนิชา ธารสิริสกุล และ รางวัล ผิวสวยสุขภาพดี by ดอกบัวคู่ เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ได้แก่ TSM05 เวนิจ์ฏา จันทร์สุภาเสน โดยตำแหน่งพิเศษเหล่านี้จะได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รางวัล Chat Influencers by Chat Cosmetiics มอบเงินรางวัลละ 10,000 บาท 6 รางวัล ได้แก่ TSM06 พรญาณี พรพิชยวศิน, TSM13 ศิริวรรณ จีรุวัฒณาภรณ์, TSM03 อภัสรา หมื่นน้อย, TSM07 สหรัฐ บัวเกตุ, TSM25 มาร์ติน เจ ประทุมสุวรรณ, TSM30 มอร์แกน ภูมิระพี สจ๊วต และ รางวัล Hair Confident by Sarang Hair มอบเงินรางวัลละ 10,000 บาท 2 รางวัล ได้แก่ TSM27 เดโชชัย ธิติอภิธาน, TSM07 สหรัฐ บัวเกตุการประกวด ไทยซูเปอร์โมเดล 2024 สนับสนุนโดย แพนทีน, นิว มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี, เบอร์ดี้ คาเฟ่, รังนก ดอกบัวคู่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า, ผลิตภัณฑ์ซักผ้า สูตรเข้มข้น เปา วินวอช, ไอคอนสยาม, บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ซารางแฮร์, เครื่องสำอางฉัตร, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวดีวีเน่, บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ เมเนจเมนท์ จํากัด, BUGABOO.TV, โรงแรมฮิลตัน การ์เดน อินน์ กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์, ฟูซิโอ เคเทอริ่ง และ บริษัท เอส จีนิกซ์ จำกัดติดตามข่าวสารการประกวดได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Facebook : Thai Supermodel Contest, ChHD / IG, TikTok : thaisupermodel, Ch7HD / เว็บไซต์ https://www.ch7.com/tsm2024