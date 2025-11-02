‘อสงไขย Interminable’ ซีรีส์วายเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อน Soft Power สู่สายตาชาวโลก

ผสมผสานวรรณศิลป์ไทยเข้ากับซีรีส์วายเหนือธรรมชาติได้อย่างวิจิตรบรรจง ขับเคลื่อน Soft Power สู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริง!! สำหรับซีรีส์ "อสงไขย Interminable" ซีรีส์พีเรียดรักเร้นลับเหนือกาลเวลา โดย ไอดอล แฟคทอรี่ (IDOL FACTORY) นอกจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นดึงดูดให้ติดตาม เคมีสุดฟินที่ทำให้ลุ้นทุกวินาที นำแสดงโดยคู่พระเอกและนายเอกสุดฮอต "บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด" และ "เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะกุล" ได้ผู้กำกับชื่อดัง "ใหม่ ภวัต พนังคศิริ" เจ้าพ่อละครพีเรียดฟีเวอร์ มาปรุงแต่งให้ซีรีส์วาย "อสงไขย Interminable” ให้กลมกล่อมร่วมสมัย ซีรีส์ "อสงไขย Interminable” ยังนำเสนอความเป็นไทยผ่าน นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และสถาปัตยกรรมเรือนไทย ถ่ายทอดกลิ่นอายยุค ร.ศ. 130 ผสมปัจจุบัน โดยใช้ทุกองค์ประกอบแสง สี เสียง ดนตรี จาก ความเป็นไทยร่วมสมัย ถ่ายทอดออกมาได้อย่างละเอียดประณีต ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสู่สายตาชาวโลก
“บิลลี่ ภัทรชนน” และ "เบ้บ ธนทัต” ร่วมกันเผยความรู้สึกอย่างภาคภูมิใจว่า “เบ้บภูมิใจมากที่ได้เป็นคนถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติสะท้อนรากฐานวัฒนธรรมและเป็นภาพจำที่สวยงามของความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ นอกจากการรำ นาฏศิลป์ไทย ในซีรีส์ยังถ่ายทอดความเป็นไทยหลายๆด้าน ทั้ง เสื้อผ้า การแต่งกาย ประเพณี อาหารไทย ที่พี่ใหม่ ภวัต ผู้กำกับ พยายามที่จะสอดแทรกเข้ามาในแต่ละซีนเยอะมากๆ ในยุคสมัยนั้นเป็นยุครัชกาลที่ 6 เทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามา ทำให้ชาวต่างชาติได้เริ่มเข้ามาเห็นศิลปะวัฒนธรรมไทย ซึ่งทุกคนจะได้เห็นว่าการถ่ายทอดศิลปะ ความสวยงามของไทยในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างไร เราเองก็ทําเต็มที่มากๆในส่วนของการเป็นตัวแทนประเทศไทย พวกเรา2คน ภาคภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Soft Power เหล่านี้ ทําให้ทุกๆคนได้เห็นว่าซีรีส์ของคนไทย โปรดักชั่นของไทย สอดแทรกความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็น สู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริงครับ”
ติดตามชม ซีรีส์ "อสงไขย Interminable" ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ http://iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายน นี้
ติดตามทุกความเคลื่อนไหว และอัปเดตข่าวสารของซีรีส์พีเรียดงานละมุน "อสงไขย Interminable" ได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย @interminableTH
