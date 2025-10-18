เปิดรอบปฐมทัศน์ โหมโรงซีรีส์ อสงไขย Interminable “บิลลี่-เบ้บ” ชวนแฟน ๆ ร่วมชมตอนแรก พร้อมโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์!

เมื่อวาระถูกลิขิต ปฐมบทแห่งอสงไขยได้ฤกษ์บรรเลง! ไอดอล แฟคทอรี่ (IDOL FACTORY) พร้อมต้อนรับทุกคนสู่งาน เปิดม่านปฐมทัศน์ โหมโรงซีรีส์ "อสงไขย Interminable" เชิญชวนแฟน ๆ ร่วมชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมกัน ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้ เตรียมใจละลายไปกับเคมีเกินต้านของคู่ฮอตแห่งปี "บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด" ในบท “คุณใหญ่” และ "เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะกุล" ในบท “แก้วตา” เสริมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ภายใต้ฝีมือการกำกับโดย “ใหม่ ภวัต พนังคศิริ” เจ้าพ่อละครพีเรียด ที่ยืนหนึ่งเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างละเมียดละไม
พบกับตอนแรกของซีรีส์ “อสงไขย Interminable” ซีรีส์วายพีเรียดรักเร้นลับเหนือกาลเวลา บนจอใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ! พร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดใกล้ชิดกับโชว์พิเศษที่ “บิลลี่-เบ้บ” นำมาเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะ! บอกเลยว่าจะเป็นโมเมนต์และความทรงจำที่ทำให้แฟน ๆ ยิ้มไม่หุบแน่นอน
เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
บัตรราคา : 1,500 บาท / 1,200 บาท / 800 บาท
Optional ticket price : 1,000 THB
Optional ticket สามารถซื้อได้ไม่จำกัด เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตร 1,500 บาทและ 1,200 บาท เท่านั้น
จำหน่ายทาง https://www.thaiticketmajor.com/ เท่านั้น (บัตรมีจำนวนจำกัด รีบจับจองก่อนหมด!)
“ความรักครั้งนี้…จะคงอยู่ตราบกาล หรือถูกกาลเวลาพรากจากกันไปตลอดกาล”
เตรียมรับชมตอนแรกของซีรีส์ "อสงไขย Interminable" เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายนนี้ ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21:30 น. ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 22:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ http://iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
ติดตามทุกความเคลื่อนไหว และอัปเดตข่าวสารของซีรีส์พีเรียดงานละมุน "อสงไขย Interminable"
ได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย @interminableTH
