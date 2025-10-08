“บิลลี้-เบ้บ” ปล่อยทีเซอร์ "อสงไขย Interminable" เรียกน้ำย่อยความฟิน สมการรอคอย

ไอดอล แฟคทอรี่ (IDOL FACTORY) ปล่อยทีเซอร์ ซีรีส์ "อสงไขย Interminable" ซีรีส์พีเรียดรักเร้นลับเหนือกาลเวลา นำแสดงโดยคู่พระเอกและนายเอกที่สุดแห่งการรอคอย "บิลลี่ ภัทรชนน อ่อนสอาด" และ "เบ้บ ธนทัต พรรณวิริยะกุล" ที่มาเสิร์ฟความหวาน เคมีเคใจ ซึ่งเป็นการพลิกบทบาท พลิกคาแรคเตอร์ ปรับลุคหลายแบบ อัดแน่นไปด้วยนักแสดงรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ในตำนานลงสนามฟาดฝีไม้ลายมือกันสุดฤทธิ์สุดเดช พร้อมคว้าตัวผู้กำกับชื่อดัง "ใหม่ ภวัต พนังคศิริ" เจ้าพ่อละครพีเรียดฟีเวอร์ มาชิมลางทำซีรีส์วายเต็มตัว งัดของดีของเด็ด มาปรุงแต่งให้ซีรีส์ "อสงไขย Interminable" กลมกล่อมครบทุกรส!!
แค่ปล่อยทีเซอร์แรกออกมา ก็ได้รับกระแสตอบรับดีเยี่ยม ยอดวิว ยอดคอมเมนต์พุ่งแรง แฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมมงกับที่รอคอย แทบอดใจรอดูไม่ไหว!! มีทั้งความโรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้ ภาพสวยละมุน และยังแอบเผยเลิฟซีนชวนฝันชวนฟินสุดๆ กับคาแรคเตอร์ คุณใหญ่ รับบทโดย บิลลี่ ภัทรชนน ที่ได้พบ แก้วตา รับบทโดย เบ้บ ธนทัต ครั้งแรกในลุค “แม่หญิงฉุยฉาย” กลายจุดเริ่มต้นของความรักที่จะพันธนาการทั้งสองไปชั่วนิจนิรันดร์ ห้ามพลาดติดตามชม ซีรีส์ "อสงไขย Interminable" ออกอากาศทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.30 น. ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ http://iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 7 พฤศจิกายนนี้ ติดตามทุกความเคลื่อนไหว และอัปเดตข่าวสารของซีรีส์พีเรียดงานละมุน "อสงไขย Interminable" ได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย @interminableTH
