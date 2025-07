“XEBIS ENTERTAINMENT” เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ลุยตลาดไอดอลเต็มรูปแบบ เสิร์ฟ 16 ศิลปินน้องใหม่ พร้อมคอนเทนต์จัดเต็ม

ยุทธศักดิ์ กฤดิพงศ์ ประธานบริษัท ซี บิสเอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด กล่าวบนเวทีถึงจุดเริ่มต้นของ XEBIS ว่า “เรามองเห็นโอกาสของตลาดไอดอลไทย ที่สามารถเติบโตไปไกลกว่าที่เป็นอยู่จึงตัดสินใจร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกด้าน เพื่อสร้าง ‘กลุ่มศิลปินที่มีความสามารถรอบด้าน’ และสามารถเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ผ่านผลงานที่ทั้งจริงใจ สนุก และหลากหลาย XEBIS วางแผนการทำงานทั้งปี 2568–2569 ไว้อย่างเข้มข้น ไม่เพียงแค่ในไทย แต่พร้อมขยายสู่ตลาดเอเชีย โดยกลุ่มศิลปิน XEBIS จะไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะยืดหยุ่นตามโปรเจกต์และศักยภาพของแต่ละคน อีกทั้งศิลปินหลายคนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา ถือเป็นจุดแข็งที่ตอบรับการเข้าสู่เวทีระดับภูมิภาค”โดยวางแผนคอนเทนต์แบบจัดเต็มทุกช่องทาง เสิร์ฟรายการวาไรตี้และรายการเจาะลึกเบื้องหลังที่ช่วยสะท้อนตัวตนของศิลปินในหลากหลายมิติ ได้แก่• รายการ HELLO LOCKER – รายการวาไรตี้สนุกจัดจ้านพร้อมแขกรับเชิญไอดอลสุดปังทุกวันอังคาร เวลา 21:15 น. (เริ่มวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 ทางช่อง Workpoint 23)• รายการ KNOCKUMENTARY – เจาะลึกเบื้องหลังชีวิตของไอดอลที่แท้จริงทุกวันจันทร์ เวลา 21:00 น. รับชมได้ทุกช่องทางของ XEBIS• รายการ BEEYE THE SCENE – Vlog ไลฟ์สไตล์แบบ Self Cam ให้เราได้ใกล้กันยิ่งกว่าที่เคยทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. รับชมได้ทุกช่องทางของ XEBIS• รายการ ROLL CALL (ขอเช็กชื่อ) – ศิลปิน XEBIS จะไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์น้อง ๆ ถึงหน้าโรงเรียน ทุกวัน เวลา 16:00 น. รับชมได้ทุกช่องทางของ XEBISนอกจากนี้ “XEBIS ENTERTAINMENT” ยังได้จับมือกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ “Stars of Sharing: HURT LOCKER TO HEART LOCKER” เพื่อร่วมสนับสนุนการรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง พร้อมเชิญชวนให้กลุ่มแฟนคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อพลังบวกผ่านการบริจาคบนแพลตฟอร์มของ iRedcrossก่อนเข้าสู่ช่วงไฮไลต์ของงาน ได้เวลาปลดล็อกความสนุกกับการเปิดตัวโชว์สุดพิเศษจากศิลปิน XEBIS ทั้ง 16 คนในบทเพลง “HEART LOCKER” บทเพลงที่เต็มไปด้วยพลัง ความสดใส และเมโลดี้ที่ติดหู พร้อมชวนแฟน ๆ มาร่วมเต้นใน #HeartLockerChallenge ไปด้วยกัน!โดยบรรยากาศในงานเป็นไปแบบสุดอบอุ่น เพราะมีกลุ่มเพื่อนศิลปิน T-POP มาร่วมแสดงความยินดี มอบดอกไม้ให้กำลังใจกันเต็มพื้นที่จัดงาน เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว T-POP อย่างเป็นทางการโดยงานเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการแนะนำศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนว่า “XEBIS ENTERTAINMENT” พร้อมเป็นผู้นำในการสร้าง Pop Culture ยุคใหม่ของไทย และจะไม่หยุดเพียงแค่การเปิดตัว แต่จะเติบโตไปพร้อมกับแฟนคลับในทุกวัน#XEBIS_PRESSCON#XEBISEntertainment#MAKEPOPHISTORY