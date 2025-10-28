“ร่มเย็น อินฟินิตี้”ลุยไตรมาสสุดท้ายของปีชวนสัมผัสบ้านเดี่ยวสุดหรู “นาราสิริ พหลฯ – วัชรพล” ดึงอ.คฑา ชินบัญชร เปิดพลังมงคล ชวนพร้อมสิทธิพิเศษ ดูฮวงจุ้ย – ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฟรี!

บริษัท ร่ม เย็น เป็น สุข อินฟินิตี้ จำกัด หรือ “Romyen Infinity” ตัวแทนขายบ้านและคอนโดใหม่จาก Sansiri, SC ASSET, Ap Thai เป็นต้น โดย 2 ผู้บริหารไฟแรง นาย กัณจ์ พัฒนเสรี และ นาย พชรดนัย เศรษฐหิรัญวาณิช จับมือ อ.คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดังระดับประเทศ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอสังหาฯ กับโครงการ “นาราสิริ พหลฯ – วัชรพล” บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี จาก แสนสิริ ที่ผสานดีไซน์เหนือระดับเข้ากับศาสตร์แห่งความเป็นสิริมงคลอย่างลงตัว
โดยสองผู้บริหารร่วม “คุณกัณจ์ พัฒนเสรี” และ “คุณพชรดนัย เศรษฐหิรัญวาณิช” เผยว่า การทำตลาดบ้านระดับบนในปีนี้ไม่ได้คำนึงแค่การนำเสนอบ้านหรู ทำเลดี ศักยภาพการเติบโต แต่คือ “การส่งต่อพลังบวกของการใช้ชีวิต” ผ่านทั้งทำเล การดีไซน์ และความหมายเชิงมงคลของบ้าน เพื่อให้ลูกค้าทุกครอบครัวได้สัมผัส ความสุขแบบร่มเย็น อย่างแท้จริง
ด้าน อ.คฑา ชินบัญชร ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังระดับประเทศ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า
“บ้านคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตที่ดี ถ้าออกแบบด้วยความตั้งใจ และเสริมด้วยพลังฮวงจุ้ยที่เหมาะสม ก็จะดึงดูดสิ่งดีๆ ทั้งความสุข ความสำเร็จ และความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิต ‘นาราสิริ พหลฯ – วัชรพล’ เป็นโครงการที่มีพลังของความร่มเย็นอยู่ในตัว เหมาะกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างร่มเย็น เป็นสุข”
ในโอกาสพิเศษนี้ “ร่มเย็น อินฟินิตี้” มอบของขวัญมงคลให้กับผู้ที่จองบ้านหรือคอนโดทุกยูนิตภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ฟรี!ดูฮวงจุ้ยบ้าน และฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ โดย อ.คฑา ชินบัญชร, ฟรี! ม้าปรับฮวงจุ้ยเสริมความมั่งคั่ง ความโชคดี และพลังแห่งความร่มเย็น, สิทธิ์ Early Booking พร้อมเงื่อนไขการเงินสุดพิเศษเฉพาะลูกค้า Romyen Infinity*
โครงการ “นาราสิริ พหลฯ – วัชรพล” โดดเด่นด้วยความสง่างามเหนือระดับ สไตล์ Modern French Renaissance ส่วนกลางครบครันถึง 6 ไร่ เริ่ม 45-90 ล้าน* บ้านที่ใกล้ทางด่วนรามอินทรา–อาจณรงค์ และถนนพหลโยธิน เชื่อมต่อทุกจุดหมายใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก พร้อมคลับเฮาส์สุดหรู LE CLUB พร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือ เชื่อมต่อ Lake ท่ามกลางบรรยากาศส่วนตัวของคฤหาสน์หรูระดับลักซ์ชัวรีของ แสนสิริภายใต้แนวคิด “ทุกหลังที่เราคัดสรร… คือความปรารถนาให้คุณได้อยู่แล้วร่มเย็น เป็นสุข”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://www.romyeninfinity.com
081-146-8888