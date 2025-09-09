SA เผยครึ่งปีหลังผลงานสดใส รับรู้ยอดโอน Landmark at Grand Station

ไซมิส แอสเสท ประเมินแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 มีแผนรับรู้ยอดโอนโครงการ Landmark at Grand Station ซึ่งมียอด Backlog อยู่ 1,600 ล้านบาท พร้อมพอร์ตโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และวิลล่าหลายระดับราคา รองรับ Real Demand ฟากคุณมณเฑียร ยิ่งดำนุ่นผู้บริหาร ระบุกางแผนบุกทำเลศักยภาพ จ.ภูเก็ต เดินหน้าร่วมมือ รพ.ศรีพัฒน์ เปิดโครงการใหม่ Silver Age มูลค่า 2,300 ล้านบาท รองรับสังคมสูงวัย เจาะเมกะเทรนด์ Health & Wellness ผลักดันการเติบโตยั่งยืน
นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม (Co-Chief Operating Officer: co-COO) และประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลัง 2568 มีแผนรับรู้รายได้จากการทยอยโอนโครงการ Landmark at Grand Station คอนโดมิเนียมมิกซ์ยูสศักยภาพสูง มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 2.44 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม มียอดจองเกินกว่า 90% แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีพอร์ตโครงการพร้อมโอนในหลายเซกเมนต์ อาทิ บ้านเดี่ยว ไซมิส โฮล์ม พหลฯ – วิภาวดี, มนต์เสน่ห์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ, มนต์เสน่ห์ เอกซ์คลูซีพ วิลล่า ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า ราคาเริ่มต้น 7.99 - 50 ล้านบาท และทาวน์โฮม ไซมิส บลอสซั่ม พหลฯ–วิภาวดี ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท รองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ มุ่งขยายตลาดสู่ Mixed Use Project และ Luxury Villas พร้อมปักหมุดทำเลศักยภาพโซนบางเทา–กมลา–ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เจาะฐานลูกค้าต่างชาติและนักลงทุน อีกทั้งยังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ “Silver Age” มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาท ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการรองรับสังคมสูงวัยและต่อยอดสู่ธุรกิจ Health & Wellness ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลก
“เราเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานได้ตามแผน ทั้งจากการทยอยโอนโครงการ Landmark at Grand Station ที่มียอดจองเกินกว่า 90% แล้ว รวมถึงพอร์ตโครงการพร้อมโอนที่ตอบโจทย์ Real Demand ในทุกเซกเมนต์ ขณะเดียวกันการเปิดตัวโครงการ Silver Age จะช่วยต่อยอดสู่ธุรกิจ Health & Wellness ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญ และเมื่อผนวกกับกลยุทธ์เจาะทำเลศักยภาพในหัวเมืองใหญ่ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายมณเฑียร กล่าว
ทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่าน Siamese Technology ด้วยการติดตั้ง Solar Cell กำลังการผลิต 600 kWp และ EV Charger จำนวน 23 หัวชาร์จในโครงการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,142 ตัน CO2 ต่อปี ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาว ควบคู่กับการสร้างสมดุล ทั้งด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม