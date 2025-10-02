Romyen Infinity ลุยขายคอนโด “The Base Urban Rama9” จากแสนสิริ เจาะทำเล New CBD พระราม 9 ตอบโจทย์ทั้งอยู่อาศัยและลงทุน

บริษัท ร่ม เย็น เป็น สุข อินฟินิตี้ จำกัด หรือ “Romyen Infinity” ตัวแทนขายบ้านและคอนโดใหม่จาก Developer ชั้นนำของไทย อาทิ Sansiri, SC Asset และ AP นำโดยสองผู้บริหารร่วม นายกัณจ์ พัฒนเสรี และ นายพชรดนัย เศรษฐหิรัญวาณิช ล่าสุดนำทีมลุยขายโครงการ เดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9 คอนโดทำเลศักยภาพใจกลาง New CBD ที่ตอบโจทย์ทั้งคนทำงานในย่านพระราม 9 และนักลงทุนที่มองหาทำเลสำหรับปล่อยเช่าหรือเพิ่มมูลค่าในอนาคต
โครงการนี้โดดเด่นด้วยทำเลที่เดินทางสะดวก ใกล้ MRT พระราม 9, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 และอาคารสำนักงานชั้นนำอย่างตึกจี ทาวเวอร์ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมการออกแบบที่ทันสมัย และศักยภาพการลงทุนระยะยาว มาพร้อมโปร ฟรีโอน ฟรีเฟอร์ฯ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า*
นายกัณจ์ พัฒนเสรี ผู้บริหารร่วม Romyen Infinity เปิดเผยว่า “ในไตรมาสสุดท้าย เราจะต่อยอดจุดแข็งของเรา ทั้งการขยายตลาดไปสู่คฤหาสน์หรู การสร้าง และขยายทีมขายมืออาชีพที่มากขึ้น และปรับกลยุทธ์การตลาดให้แม่นยำยิ่งขึ้น เราไม่ได้มองแค่ยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามียอดสะสมกว่า 540 ล้านบาท และมั่นใจว่าในไตรมาสสุดท้ายจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า”
ด้าน นายพชรดนัย เศรษฐหิรัญวาณิช ผู้บริหารร่วม Romyen Infinity กล่าวเสริมว่า “เราเป็นตัวแทนขายที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ทุกการซื้อขาย บ้าน และคอนโดเป็นเรื่องง่าย”
ล่าสุดได้จับมือกับ อ.คฑา ชินบัญชร เข้ารีวิวฮวงจุ้ยโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการนี้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าของ Romyen Infinity จะได้บ้านและคอนโดที่ “อยู่แล้วร่มเย็น เป็นสุข อย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ ทุกหลังที่จองกับ Romyen Infinity จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ได้แก่:
•ฟรี! ดูฮวงจุ้ยบ้าน + ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ โดย อ.คฑา ชินบัญชร*
•ฟรี! ม้ามงคล เสริมความมั่งคั่ง “ร่มเย็น เป็นสุข”*
•สิทธิ์ จองห้องทำเลดี พร้อมเงื่อนไขการเงินสุดพิเศษ และฟรีของแถมอีกเพียบ*
เลือกบ้าน เลือกคอนโด เลือก “ร่มเย็น อินฟินิตี้”
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.romyeninfinity.com