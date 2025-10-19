Medi Jewelry เปิดตัว Brand Ambassador คนแรก “มิว ศุภศิษฏ์” พร้อมเผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากเกาหลีใต้ สู่ผิวเปล่งประกายดุจอัญมณี

Medi Jewelry แบรนด์สกินแคร์ระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้ จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ Emsphere เพื่อแนะนำ Brand Ambassador คนแรกของแบรนด์ “มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Cream The Jewel Demelatoning Bright และ Ampoule The Jewel Brightening More’ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก Influencers สื่อมวลชน และแฟนคลับจำนวนมาก ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญของแบรนด์ Medi Jewelry ซึ่งสะท้อนคอนเซ็ปต์ “The Power of Radiant Beauty – เปล่งประกายอย่างมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก” ผ่านภาพลักษณ์ของมิว ศุภศิษฏ์ ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพผิวและเชื่อมั่นในพลังแห่งความงามอันบริสุทธิ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Medi Jewelry ทั้งสองสูตรได้รับการคิดค้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลผิวอย่างล้ำลึก
• Cream The Jewel Demelatoning Bright เนื้อครีมเนียนละเอียด ช่วยปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใส พร้อมเสริมเกราะปกป้องผิวจากมลภาวะ
• Ampoule The Jewel Brightening More’ แอมพูลเข้มข้น ฟื้นฟูผิวคล้ำเสีย ให้กลับมามีชีวิตชีวาและเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมิว ศุภศิษฏ์ ได้เผยถึงความรู้สึกในการเป็น Brand Ambassador ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Medi Jewelry เพราะเชื่อในแนวคิดของแบรนด์ที่อยากให้ทุกคนมั่นใจในความงามของตัวเอง และอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ดี ๆที่มาดามพัดซังนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Medi Jewelry ในการขยายตลาดในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์สกินแคร์ที่ผสาน ความหรูหรา ความอ่อนโยน และนวัตกรรมแห่งความงามจากเกาหลีใต้