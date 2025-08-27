”มิว-เจ้าขุน-เจเจ-มิลค์“ อวดลุคสไตล์คนเมือง Armani Exchange คอลเลกชัน Fall/Winter 2025

Armani Exchange เปิดตัวคอลเลกชัน Fall/Winter 2025 ที่ผสมผสานความโมเดิร์นเข้ากับเสน่ห์แบบคลาสสิกอย่างลงตัว ถ่ายทอดสไตล์คนเมืองในมิติใหม่ พร้อมชวน 4 แฟชั่นไอคอน มิว ศุภศิษฏ์, เจ้าขุน จักรภัทร, เจเจ กฤษณภูมิ และ มิลค์ พรรษา มาร่วมสะท้อนเอกลักษณ์ผ่านแคมเปญสุดพิเศษ
คอลเลกชันนี้โดดเด่นด้วยโทนสีโมโนโครมและเดนิม เสริมรายละเอียดอันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ ทั้งลายพิมพ์โลโก้สุดไอคอนิกและอะไหล่เงิน ที่เติมความเท่และสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างหลากหลายในทุกโอกาส
ค้นพบเสน่ห์แห่งแฟชั่น Fall/Winter 2025 ได้แล้ววันนี้ที่ Armani Exchange ทุกสาขา
