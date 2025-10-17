LYN INFINITE MEN เปิดตัวแคมเปญล่าสุด "The Perfect Match" กับคู่ดูโอสุดพิเศษ "ซี​ พฤกษ์" และ​ "นุนิว ชวรินทร์" เผยเสน่ห์ที่หลอมรวมเป็นพลังแห่งสไตล์ในงาน “Better Together”

LYN (ลิน) แบรนด์แฟชั่นแอคเซสซอรี่ชั้นนำ จัดงานอิเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Better Together” เปิดตัว LYN INFINITE MEN’S COLLECTION ต้อนรับฤดูกาล Winter 2025 ภายใต้แคมเปญ “The Perfect Match” พรีเซนต์โดยดูโอต่างสไตล์ ซี-พฤกษ์ พานิช ที่มาในลุคหนุ่มสุขุมเย็นชา และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ กับลุคเอเนอร์จีสดใส สนับสนุนให้ทุกคนแสดงตัวตนเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง แม้แตกต่างกันด้วยบุคลิคคอนทราสต์ แต่ลงตัวด้วยสไตล์ที่ดึงดูดซึ่งกันและกัน กลายเป็นเคมีอันสมบูรณ์แบบที่ไม่ว่าใครก็ปฎิเสธไม่ลง
แคมเปญ “The Perfect Match” นำเสนอคีย์ไอเทมจาก LYN INFINITE MEN’S COLLECTION อาทิ กระเป๋าจากตระกูล Echo ผลิตจากผ้าไนลอนน้ำหนักเบาที่มีคุณสมบัติทนทาน ถูกออกแบบสำหรับผู้ชายสายลุยโดยเฉพาะ สามารถบรรจุสัมภาระได้ครบครัน มาในดีไซน์ทรงกระเป๋าดัฟเฟิลขนาดใหญ่ กระเป๋าโท้ทสำหรับเดินทาง และกระเป๋าคาดอก รวมถึงไอเทมจากแฟมิลี่ Davin เน้นความคล่องตัวด้วยการออกแบบโมเดิร์น อาทิ กระเป๋าสะพายข้างทรงยาว กระเป๋าทรงเมสเซนเจอร์ รวมถึงกระเป๋าคาดอก มีให้เลือกทั้งในฟินิขหนังสมูธเรียบเนียน และลายพิมพ์โลโก้โมโนแกรมสไตล์ฟิวเจอร์ริสต์ให้ลุคหนุ่มทันสมัยเจนจัดด้วยสไตล์น่าจับตามอง มาในแพนโทนมัสคิวลีน อาทิ สีดำสนิท สีเขียวขี้ม้า สีน้ำเงินกรมท่า รวมถึงสีคลาสสิคอย่างสีขาวไอวอรี สามารถแมทช์ได้กับเสื้อผ้าทุกลุค
นอกจากนี้ ยังมีกระเป๋า Link รวมถึงไลน์รองเท้า Sam Infinite และ Moon Infinite กลุ่มไอเทมจากแฟมิลี Link มาในรูปทรงกระเป๋าแพรคทิคัลมาพร้อมกับโลโก้โมโนแกรมไอคอนิคทรงลูกบากศ์ ทั้งกระเป๋าโท้ทสะพายไหล่ไซส์ใหญ่ กระเป๋าดัฟเฟิลใบใหญ่ หรือกระเป๋าครอสบอดี้สะพายข้างเน้นฟังก์ชั่นใช้งานได้จริงเหมาะกับทั้งลุคหนุ่มออฟฟิศ และวีคเอนด์ลุค นอกจากนี้ยังมีคอลเลกชั่นรองเท้า อาทิ รองเท้าผ้าใบหนังกลับ Moon Infinite รูปทรงสลีคในเทาคลาสสิค รวมถึงรองเท้าโลฟเฟอร์สำหรับลุคฟอร์มอล Sam Infinite ในสองสไตล์ ทั้งในแบบหนังเรียบ และหนังกำมะหยีในเฉดสีน้ำเงินดีพบูลแมตซ์เข้ากันดีกับสูทซาตินในเฉดสีเข้มสไตล์หนุ่มอินเทรนด์
พบกับแคมเปญล่าสุด “The Perfect Match” พร้อมไอเทมใหม่จาก LYN INFINITE MEN’S COLLECTION ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน LYN ทุกสาขา และออนไลน์ที่ www.lynaccs.com
