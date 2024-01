Viu เปิดศักราชปีมังกรฮา ! กับซีรีส์รักสุดรั่ว “กับดักรัก บอสตัวร้าย” “เฉินซิงซวี่ - จางรั่วหนาน” สวมบทบอสสุดร้ายกับทนายสุดน่ารัก

เตรียมฉีกยิ้มให้แก้มปริพร้อมหัวใจพองโต ไปกับซีรีส์จีนกระแสแรงเปิดศักราชใหม่รับปีมังกร จะเกิดอะไรขึ้น ? เมื่อทนายความสาวสวยมือใหม่ ต้องรับมือกับบอสหนุ่มตัวตึง ! จนกามเทพเริ่มแผลงศรหัวใจ ให้คดีความเริ่มกลายเป็นคดีรัก ในซีรีส์ “กับดักรัก บอสตัวร้าย (My Boss)” ซีรีส์ใหม่แกะกล่องที่พร้อมยิงหัวใจรัวๆให้บรรยากาศรักคละคุ้งไปทั้งออฟฟิศกฏหมายของพวกเขา โดยนอกจากพล็อตสุดน่ารัก ที่การันตีความโดนใจคอซีรีส์แนวโรแมนติก-คอเมดี้แล้ว นี่คือการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของคู่พระนางกระแสแรงอย่าง “เฉินซิงซวี่” และ “จางรั่วหนาน” ที่เพียงแค่ปล่อยทีเซอร์ออกมา ก็กวาดคำชมและได้รับการกดไลค์รัวๆจากแฟนคลับ ที่ต่างชมถึงเคมีที่เข้ากันขั้นสุดของทั้งคู่ และยกให้เป็นซีรีส์น่าดูเรื่องแรกของปีนี้ !โดยใน “กับดักรัก บอสตัวร้าย (My Boss)” จางรั่วหนาน รับบท เฉินเหยา หญิงสาวสุดทะเยอทะยานที่มาพร้อมความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นทนายความ ในสำนักงานกฏหมายลำดับต้นๆ และเมื่อเธอได้งานใหม่ จึงตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในย่านใกล้ๆออฟฟิศ แต่เจ้าของตึกดันให้เธอเช่าซ้อนกับชายคนนึงเสียนี่ แล้วชายคนนั้นก็ดันเป็น เฉียนเหิง (รับบทโดย เฉินซิงซวี่) หัวหน้าสำนักงานกฏหมาย ที่เฉินเหยากำลังจะไปทำงานด้วยนั่นเอง จากความป่วนตั้งแต่วันก่อนเข้าทำงาน นำมาสู่ความวุ่นวายในออฟฟิศ เมื่อ เฉียนเหิง จัดการย้ายเธอมาอยู่ทีมเขาเพื่อจะแก้เผ็ด แต่ดันเสร็จกามเทพ เมื่อพวกเขาทั้งคู่เริ่มวุ่นวายหัวใจมากขึ้น เรื่องราวของบอสตัวร้าย และกับดักรักที่เขาวางไว้ จะลงเอยเช่นไร ต้องห้ามพลาดใครที่เป็นแฟนซีรีส์ของ “เฉินซิงซวี่” ที่กำลังโด่งดังขั้นสุดจากซีรีส์พีเรียดอย่าง Goodbye My Princess (ตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา) และ The Starry Love (ดาวตกก่อเกิดรัก) ต้องห้ามพลาดกับลุคใหม่ในมาดหนุ่มออฟฟิศสุดเนี้ยบที่พร้อมกวาดหัวใจสาวๆทั่วเอเชีย ประกบกับ “จางรั่วหนาน” จาก A Date with The Future (พบรักที่ปลายสัญญา) กับลุคของทนายความสาวสุดน่ารัก ที่ถึงแม้จะโดนบอสตัวร้ายกลั่นแกล้ง แต่เธอก็สู้ไม่ถอย แถมยังแอบสะดุดรักอีกซะด้วย การันตีว่านี่คือซีรีส์โรแมนติกเบาสมอง ที่จะทำให้ผู้ชมยิ้มลั่นไปกับความแตกต่างของคู่พระนางที่คาแรคเตอร์ต่างกันสุดขั้ว แต่กลับเข้ากันอย่างลงตัวนอกจากจะอัดแน่นด้วย ความน่ารัก ความฮา แบบล้นจอแล้ว “กับดักรัก บอสตัวร้าย” ยังแฝงด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับคดีความทางกฏหมาย ที่แต่ละเคสแต่ละตอน จะเล่าถึงประเด็นทางสังคมที่ล้วนมีความสำคัญ ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ซีรีส์รักเบาสมอง แต่กลับแฝงด้วยคุณค่ามากมายอีกด้วย ติดตาม “กับดักรัก บอสตัวร้าย (My Boss)” ตอนใหม่ เวอร์ชั่นซับไทย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17:00 น. และสนุกยิ่งกว่ากับเวอร์ชั่นเสียงไทย เริ่ม วันที่ 20 มกราคมนี้ ที่ Viu