ยูโอบี ไลฟ์ เตรียมเปิดประตูต้อนรับคอนเสิร์ต Ed Sheeran

ภายในงาน Open House ได้รับเกียรติรองศาสตราจารย์​ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำทัพย์โดยพร้อมทีมผู้บริหารจาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) เออีจี (AEG) และยูโอบี (UOB) พร้อมแขกผู้มีเกียรติและบุคคลในอุตสาหกรรมมากมายกว่า 1,000 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดารา นักแสดงมากความสามารถอย่างซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และแพทริเซีย กู๊ด ที่ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ กล่าวถึงความรู้สึกภายในงาน UOB LIVE Open House ว่า “ดีใจที่มี UOB LIVE สิ่งนี้เกิดขึ้นใจกลางเมืองและศูนย์รวมไลฟ์สไตล์อย่าง EMSPHERE และ EM Distrct สำหรับทั้งคนไทยและชาวต่างงชาติ UOB LIVE ถือเป็นพื้นที่ความบันเทิงครบวงจรที่ตอบสนองการจัดงานได้หลากหลายแบบ ครบจบในที่เดียว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทย”

แพทริเซีย กู๊ด กล่าวเสริมว่า “ตื่นเต้นมาก ๆ ค่ะที่ศิลปินระดับโลกอย่างเอ็ด ชีแรน จะมาจัดคอนเสิร์ตเปิดประเดิมครั้งที่ UOB LIVE แห่งนี้ เป็นประสบการณ์ที่หาดูยากมาก ๆ สำหรับคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่แต่แสนอบอุ่นและใกล้ชิดขนาดนี้ รอคอยๆ ค่ะให้ถึงวันคอนเสิร์ตเร็ว ๆ”

UOB LIVE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยความจุ 6,000 คนบนชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย และพื้นที่ความบันเทิงครบวงจรที่จะมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของทุกคนได้อย่างลงตัว

หัวใจสำคัญของความร่วมมือกันของ UOB LIVE คือการพัฒนาผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่รวมสามยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ เออีจี (AEG) ผู้นำระดับโลกด้านกีฬาและความบันเทิงสด กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) ผู้นำธุรกิจรีเทลของประเทศไทย และยูโอบี (UOB) ธนาคารชั้นนำแห่งเอเชีย โดยสถานที่จัดงานจะดำเนินการด้วยความร่วมมือกับ เอเอสเอ็ม โกลบอล (ASM Global) ผู้จัดการสถานที่จัดงานชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับให้ UOB LIVE เป็นศูนย์รวมการจัดงานที่ล้ำสมัยแบบไลฟ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความบันเทิงรูปแบบใหม่อย่างแท้จริง

บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตพิเศษ 'An Evening with Ed Sheeran' จากศิลปิน Ed Sheeran จะจำหน่ายเฉพาะลูกค้ายูโอบีเท่านั้น สมาชิกบัตรยูโอบีสามารถซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต 'An Evening with Ed Sheeran' ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ www.thaiticketmajor.com ในราคา 6,800 บาท 5,800 และ 4,800 บาท การซื้อบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Thai Ticket Major และจำหน่ายตามลำดับการซื้อจนกว่าบัตรจะหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ UOB LIVE https://www.uoblive.asia/ หรือติดตาม @uoblive_bangkok บน Instagram @UOBLIVEBANGKOK บน Twitter และ UOB LIVE Bangkok บน Facebook