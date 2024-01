“ED SHEERAN” ประเดิม UOB LIVE จัดคอนเสิร์ตพิเศษ 11 ก.พ.

ผู้จัดการรายวัน360-UOB LIVE (ยูโอบี ไลฟ์) ศูนย์รวมการจัดงานที่ล้ำสมัยแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ทางดนตรีและเปิดศักราชใหม่ของความบันเทิงในเอเชีย ด้วยการเปิดประตูต้อนรับคอนเสิร์ตที่แสดงพิเศษเพียงคืนเดียวเท่านั้น จากเอ็ด ชีแรน (Ed Sheeran) ศิลปินซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้UOB LIVE ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยความจุ 6,000 คนบนชั้น 6 ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย และพื้นที่ความบันเทิงครบวงจรที่จะมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของทุกคนได้อย่างลงตัวหัวใจสำคัญของความร่วมมือกันของ UOB LIVE คือการพัฒนาผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่รวมสามยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ได้แก่ เออีจี (AEG) ผู้นำระดับโลกด้านกีฬาและความบันเทิงสด กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป (The Mall Group) ผู้นำธุรกิจรีเทลของประเทศไทย และยูโอบี (UOB) ธนาคารชั้นนำแห่งเอเชีย โดยสถานที่จัดงานจะดำเนินการด้วยความร่วมมือกับ เอเอสเอ็ม โกลบอล (ASM Global) ผู้จัดการสถานที่จัดงานชั้นนำของโลก เพื่อยกระดับให้ UOB LIVE เป็นศูนย์รวมการจัดงานที่ล้ำสมัยแบบไลฟ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความบันเทิงรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารยูโอบีมุ่งมั่นที่จะเติมเต็มและมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ความชื่นชอบและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ยูโอบี ไลฟ์ (UOB LIVE) เป็นอีกก้าวสำคัญในการพลิกโฉมและยกระดับการมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้แก่ลูกค้าทุกคน ซึ่งเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เปิดตัว UOB LIVE อย่างเป็นทางการโดยมี Ed Sheeran ศิลปินระดับโลกผู้สร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะมาเปิดการแสดงครั้งแรกที่ UOB LIVE ดังนั้นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวในครั้งนี้ จะถือเป็นจุดเริ่มต้นของนิยามใหม่แห่งความบันเทิงในภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์รวมด้านกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับสากล”นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Retail and Brandธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้ายูโอบีจะได้รับในงานแถลงข่าวว่า “ความตั้งใจของเราคือการยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้แก่ลูกค้า และในฐานะNaming Rights Partnerหรือ UOB LIVE ลูกค้าของธนาคารยูโอบีจะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับสากลที่จะเกิดขึ้นที่ UOB LIVEอาทิ สิทธิซื้อตั๋วก่อนเปิดขาย (Pre-Sale) Fast Track Laneคําเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะศิลปิน ที่จอดรถสํารองที่EMSPHERE ในวันจัดงานสาธารณะและอื่น ๆ อีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะมอบความบันเทิงระดับพรีเมียร์ ตลอดจนได้สัมผัสกับความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับการเป็นลูกค้าของธนาคารยูโอบี”นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็มดิสทริค และประธานคณะกรรมการ บริษัทTHE EMLIVEและบางกอกอารีน่า กล่าวว่า “เอ็มดิสทริค ที่ประกอบด้วย3 ศูนย์การค้าสำคัญ ได้แก่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ นับว่าเป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางถนนสุขุมวิท ประสบความสำเร็จในทุกมิติโดย UOB LIVEจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ด้วยคอนเสริ์ต ฮอลล์(Concert Hall)และ มัลติเพอร์โพส ฮอลล์ (Multi-Purpose Hall)ที่รองรับการจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ระดับโลก ด้วยความโดดเด่นของพลังเสียงของเครื่องเสียงระดับโลก (L-Acoustics K2)แคทวอล์คที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเหมาะสมกับการจัดคอนเสิร์ต สัมมนา นิทรรศการขนาดใหญ่ ระบบการเก็บเสียงมาตรฐานระดับโลกและระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ตลอดจนฮอลล์ที่จุคนได้สูงสุด 6,000 คน ซึ่งทุกองค์ประกอบจะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ระดับโลก“ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการทั้ง 3 องค์กรชั้นนำนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจบันเทิงทั้งในและต่างประเทศให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่อสร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์สำคัญให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ในระดับภูมิภาคเอเชีย (Entertainment Hub of Asia)ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยตั้งเป้าในปีแรกไว้ประมาณ 120 งานต่อปี”มร. อดัม วิลคส์ ประธาน และ ผู้บริหารสูงสุด ของบริษัท เออีจี แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวปิดท้ายว่า “การมีศิลปินชื่อดังอย่าง Ed Sheeranมาเปิดการแสดงครั้งแรกที่ UOB LIVEแห่งใหม่ที่จุคนได้มากกว่า 6,000 คนจะเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับประเทศไทยและทวีปเอเชีย ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือของเรากับเดอะมอลล์ กรุ๊ป และยูโอบี เพื่อนำเราสู่ยุคใหม่ของไลฟ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เราหวังว่าจะได้นำการแสดง นักแสดง และกิจกรรมที่แสนพิเศษอีกมากมายมาสู่สถานที่สุดพิเศษแห่งนี้ในอนาคตอันใกล้”บัตรเข้าชมคอนเสิร์ตพิเศษ 'An Evening with Ed Sheeran'จากศิลปิน Ed Sheeranจะจำหน่ายเฉพาะลูกค้ายูโอบีเท่านั้น สมาชิกบัตรยูโอบีสามารถซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต 'An Evening with Ed Sheeran'ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 12:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ในราคา 6,800 บาท 5,800 และ 4,800 บาท การซื้อบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Thai Ticket Majorและจำหน่ายตามลำดับการซื้อจนกว่าบัตรจะหมดเกี่ยวกับธนาคารยูโอบีธนาคาร ยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีการดำเนินธุรกิจในจีน อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานประมาณ 500 แห่ง ใน19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2478 ธนาคารยูโอบีได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการควบรวมกิจการที่สำคัญ ปัจจุบันธนาคารยูโอบีได้รับการจัดลำดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในระดับสากลจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้แก่Aa1 โดย มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และAA- โดย ฟิทช์ เรทติงส์ และเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติงส์ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ทศววรษ ธนาคารยูโอบีดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวโดยการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านพลังงานแห่งความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ยูโอบีพร้อมที่จะพัฒนาอนาคตของภูมิภาคอาเซียนในเติบโต ทั้งประชากรและธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงในภูมิภาคเรายังมีส่วนในการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจภายในภูมิภาคนี้ ผ่านเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรามีการจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ยูโอบีมีความมุ่งมันที่จะสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม สร้างผลกระทบที่ดีต่อสื่งแวดล้อม พร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นในการเป็นผู้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศิลปะ เยาวชน และ การศึกษาเกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ151 สาขาและเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 349 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส(อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการค้าปลีกชั้นแนวหน้าของไทย ที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 37 ปี มีธุรกิจครอบคลุม ทั้งในด้านการค้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งตลอดเวลาในการบริหารงานได้สร้างปรากฏการณ์สำคัญให้กับประเทศไทยตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น สวนน้ำลอยฟ้าแห่งแรกของเมืองไทย ตามมาด้วยการพัฒนาโครงการเอ็มโพเรี่ยม ศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของเมืองไทย, สยามพารากอนที่ปัจจุบันเป็น SHOPPING DESTINATIONของกรุงเทพฯที่ทั่วโลกยอมรับ, ดิ เอ็มควอเทียร์THE EXTRAORDINARY LIFEที่ผสมผสานศูนย์การค้า สำนักงาน สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ พร้อมสวนสวรรค์อันรื่นรมย์ เพื่อรองรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ฯลฯ โดยปัจจุบันมีศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าที่บริหารงานได้แก่ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 6 สาขา, สยามพารากอน, เอ็มโพเรี่ยม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์โดยในแต่ละปีมีลูกค้าชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ถึงปีละ500 ล้านคนเกี่ยวกับ เออีจี(AEG)AEG (เออีจี)เป็นบริษัทกีฬาและความบันเทิงสดชั้นนำของโลก ประกอบด้วยสำนักงานใน5ทวีปและมีสำนักงานใหญ่ในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยAEGดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ดังนี้1) AEG Facilitiesที่AEGเป็นพันธมิตรหรือเป็นเจ้าของ จัดการหรือให้คำปรึกษากับสนามกีฬา สนามกีฬา โรงละคร สโมสร และศูนย์การประชุมชั้นนำมากกว่า150แห่งทั่วโลก ได้แก่The O2 Arena , Sprint CenterและMercedes-Benz Arenasเป็นต้น2) AEG Presentsซึ่งทุ่มเทให้กับทุกแง่มุมของการแสดงดนตรีสดร่วมสมัย รวมถึงการผลิตและส่งเสริมทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกและระดับภูมิภาค งานดนตรีและกิจกรรมพิเศษ และเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก3) AEG Real Estateพัฒนาสถานที่ระดับโลก ทั้งส่วนกีฬาและความบันเทิงที่สำคัญต่าง ๆ เช่นCrypto.com ArenaและL.A. LIVE AEG Sportsในการเป็นผู้ให้บริการแฟรนไชส์กีฬาและการแข่งขันกีฬาที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ที่สุดในโลก และAEG Global Partnershipsที่เป็นผู้ดูแลการขายและการบริการทั่วโลกของการสนับสนุน รวมถึงสิทธิ์ในการตั้งชื่อ ที่นั่งระดับพรีเมียม และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เครือขายธุรกิจสถานที่จัดงานของAEGรวมถึงการให้บริการด้านกีฬา แบรนด์ดนตรีชั้นนำและความบันเทิงครบวงจร ทำให้AEGมอบความบันเทิงแก่ผู้ชมมากกว่า100ล้านคนต่อปีผ่านเครือข่ายสถานที่จัดงานทั่วโลก