เป็นแก้วเป็นแสง! “อิน สาริน” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ “โซลวาซู” แบรนด์ความงามระดับโลก นำทีม เกรท-แอนนา-จิงจิง เดินแฟชั่นโชว์สุดชิค เปิดตัวคุชชั่น “Perfecting Cushion”

ออร่าสว่างสะดุดตา สำหรับพระเอกสุดฮอต “อิน-สาริน รณเกียรติ” สมฉายาลูกรักพระเจ้า ล่าสุดได้ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์กลุ่มเมคอัพของแบรนด์ “โซลวาซู” (Sulwhasoo) แบรนด์สกินแคร์และความงามสุดหรูระดับโลกคนล่าสุด ประเดิมผลงานแรกอย่างเป็นทางการในงาน “Sulwhasoo into the Perfection” ฉลองเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุชชั่นระดับลักชัวรี่ “Perfecting Cushion" ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบดูแลตัวเองแบบ หนุ่มอิน งานนี้ยังนำทีมคนดังมาร่วมแฟชั่นโชว์สุดชิค ได้แก่ “เกรท สพล” พระเอกหนุ่มตี๋, “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565 และไอดอลสาว “จิงจิง ปริยพิชญ์” มาร่วมสร้างสีสัน และโชว์ผิวสวยที่ทดลองด้วยคุชชั่นของ “โซลวาซู”ให้ประจักษ์ตา ณ ลานหน้าร้าน EVEANDBOY สาขา SQ1 ชั้น LG เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567โดยบรรยากาศในงาน Sulwhasoo into the Perfection” เปิดตัวผลิตภัณฑ์คุชชั่นระดับลักชัวรี่ “Perfecting Cushion" ได้เนรมิตลานหน้าร้าน EVEANDBOY สาขา SQ1 ชั้น LG กลายเป็น WORK of art งานศิลป์ระดับลักชัวรี่แบบฉบับ Sulwhasoo ให้เหล่าคนบิวตี้ที่มาร่วมงานได้สัมผัส“Perfecting Cushion" ที่มีคุณสมบัติปกปิดเนียนสนิทแต่สบายผิวไม่หนักหน้า ก่อนพบกับไฮไลท์เปิดตัวอิน สาริน พรีเซนเตอร์คนล่าสุด ที่บอกเลยว่าสว่างใสสะดุดตาคนทั้งงาน โดยนำทีมเดินรันเวย์แฟชั่นโชว์ในคอนเส็ปต์ Young & Trendy & Luxury เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ทันสมัย และใส่ใจในการดูแลตัวเองแบบไร้ที่ติ ถัดมา เกรท สพล ที่หล่อเนี๊ยบ สะท้อนบุคลิกที่แข็งแรง พร้อมลุย แต่ก็ดูแลผิวหน้าให้ดูเป๊ะได้ทุกสถาการณ์ ตามมาด้วย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565 ตัวแทนผู้หญิงสวยหวาน อ่อนโอน เหมือนผิวหน้าที่ต้องการการปรนบัติเป็นพิเศษ และไอดอลสาวสุดชิค จิงจิง ปริยพิชญ์ สะท้อนความเป็นแฟชั่นนิสต้า สุดเก๋ นำเทรนด์ ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลากสไตล์ แต่เข้าถึงง่ายกับทุกคนเหมือนกับ “Perfecting Cushion"อิน สาริน เล่าความรู้สึกที่ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ Sulwhasoo ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ Sulwhasoo ในเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เมคอัพ และดีใจที่หลายๆ คนบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการรักตัวเอง ด้วยการใส่ใจดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพผิว สำหรับการร่วมงานกับแบรนด์ในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัว Perfecting Cushion ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ใช้ง่าย ปกปิดแต่ยังสบายผิวหน้า สามารถใช้ได้กับทุกคน ก็อยากขอให้ช่วยติดตามโปรเจ็คท์ต่อ ๆ ไปที่จะได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์ซึ่งน่าสนใจแน่นอนครับ”ร่วมสัมผัส Perfecting Cushion คุชชั่นระดับลักชัวรี่ เนรมิตผิวสวยสมบูรณ์แบบ เปล่งประกาย สุขภาพดี ในตลับเดียว ผิวสวยยาวนานตลอดทั้งวัน ที่เคาเตอร์โซลวาซูทุกสาขา ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://th.sulwhasoo.com/#SulwhasooxInnSarin #PerfectingCushion #SulwhasooThailand