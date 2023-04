SULWHASOO เปิดตัว POP-UP STORE: WORLD OF BEAUTY ชวนสัมผัส “ศาสตร์แห่งภูมิปัญญา สู่ ความงามของโซลวาซู”

บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนบริษัทความงามชั้นนำอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลี ผู้ดูแลแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวลักชัวรีระดับโลก เนรมิตในคอนเซ็ปต์ WORLD OF BEAUTY ที่มาพร้อมคาแรกเตอร์ใหม่สีส้มอำพัน (Amber) สดใสร่วมสมัยยิ่งขึ้น และปรัชญาใหม่ของโซลวาซู “Building A World of Beauty Powered by Art and Heritage” รังสรรค์โลกแห่งความงามด้วยพลังแห่งศิลปะและมรดก โดยโซลวาซูได้นำความหลงใหลในศาสตร์แห่งงานศิลป์ผสานมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีที่สุดด้วยพลังแห่งโสมสู่ความงานอันเป็นนิรันดร์ภายในงาน นำโดย มร.จอง โฮ ชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด พาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความงามของโซลวาซู เปิดตัว Sulwhasoo POP Up Store ชวนสัมผัสศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสู่ความงามอันเป็นนิรันดร์ของผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ผ่าน 5 โซนหลักสะท้อนพลังแห่งศิลปะและมรดก ได้แก่ โซน First Care Activating Serum, โซน Ginseng, โซน Luxury, โซน Sulwhasoo Experience และ โซน Jihambo พร้อมร่วมพูดคุยกับ "กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" และเซอร์ไพร์สโชว์จาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ โดยมีเซเลบริตี้ผู้หลงรักในโซลวาซูร่วมงานมากมาย อาทิ กรองกาญจน์-พิชามญช์ ชมะนันทน์, ปัทมวดี เสนาณรงค์, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์, ชุติมา ทีปะนาถ, นาขวัญ รายนานนท์, ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ศศิธร วัฒนกุล, ณิชชา บุณยากร, ศุภมาศ-จิราภา ลักษณวิศิษฏ์, วิมลลักษณ์ นิลวิไลภร, ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล, วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์, จิราภรณ์ อังคเศกวิไล, อนัญญา อภิสิทธิ์ยะกุล, ชัญญ ธนเพ็ญชาติ, ฐิติพงศ์ ล้อ ประเสริฐ เป็นต้นมร.จอง โฮ ชอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของโซลวาซูในปีนี้ คือ การปรับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ให้มีความทันสมัยด้วยการใช้สีส้มอำพัน (Amber) เป็นสีหลักซึ่งการปรับคาแรกเตอร์ครั้งนี้ถือเป็นพันธกิจของโซลวาซูในระดับโลก นอกจากนี้ยังได้ปรับแพคเก็จให้เป็นดีไซน์ใหม่ มีความมินิมัลแต่ยังคงความลักชัวรีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกช่วงวัย พร้อมด้วยปรัชญาใหม่ “Building A World of Beauty Powered by Art and Heritage รังสรรค์โลกแห่งความงาม ด้วยพลังแห่งศิลปะและมรดก” ความหลงใหลในศาสตร์แห่งงานศิลป์ผสานมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ดีที่สุดของโซลวาซูด้วยพลังแห่งโสมสู่ความงามอันเป็นนิรันดร์ความเปลี่ยนแปลงของโซลวาซูได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่แคมเปญ #SulwhasooRebloom ที่บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นจุดกำเนิดและตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของโซลวาซู โดยเราต้องการให้ลูกค้ามองเห็นตัวตนของแบรนด์ในมุมที่แตกต่างและชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้แบรนด์ได้เติบโตและ “เบ่งบาน” อยู่ในใจผู้บริโภคตราบนานเท่านาน เราหวังว่าจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นและวันนี้เราขอนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ Sulwhasoo สัมผัสกับต้นกำเนิดของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผ่าน Sulwhasoo Pop Up Store : World of Beauty ในโลกแห่งความงามนี้คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่จะทำให้คุณรู้จักกับโซลวาซูได้ดีกว่าที่เคย ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2566 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ภายในแบ่งเป็น 5 โซน คือโซนที่ 1 First Care Activating Serum Zone: ภายในโซนนี้จะได้พบกับผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับ 1 Sulwhasoo First Care Activating Serum ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 6 แล้วกับครั้งแรกในการเพิ่มสารสกัด “โสม” ที่มี Ginseng Technology เป็นส่วนผสมหลักสำคัญ โดยใช้โสมที่เติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติและผ่านกระบวนการนานกว่า 500 ชั่วโมงจนได้สารซาโปนินชนิดที่ช่วยเสริมปราการปกป้องให้ผิวแข็งแรงขึ้น 29% ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นและสร้างเกราะปกป้องให้แก่ผิวเมื่อเทียบกับรุ่นที่ 5 ด้วยสูตรที่ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคย อันเป็นขั้นตอนแรกในการฟื้นบำรุงผิวที่ถูกทำลาย คืนความแข็งแรง เปล่งประกาย แลดูสุขภาพดี พร้อมผลัดเซลล์ผิวใหม่ใน 3 วัน ซ่อมแซ่มปราการปกป้องความชุ่มชื้นของผิวที่ถูกทำลายให้แข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว และปกป้องผิวจาก 10 สัญญาณแห่งผิวเสื่อมสภาพ มอบผิวเปล่งประกายแลดูสุขภาพดีจนคุณสัมผัสได้โซนที่ 2 Ginseng Zone: ชวนรู้จักกับ “โสม” ส่วนผสมหลักอันเป็นหัวใจของโซลวาซู ผู้บุกเบิกการค้นคว้าวิจัยโสมด้านความงาม แบรนด์ความงามรายแรกที่เจาะลึกศาสตร์แห่งโสมในฐานะส่วนผสมด้านความงาม จากการค้นคว้าวิจัยมาหลายทศวรรษโดยผสมผสานประโยชน์ของโสมเป็นส่วนประกอบหลักในการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย เช่นเดียวกับ ‘การเล่นแร่แปรธาตุโสม’ ชวนสัมผัสผลิตภัณฑ์กลุ่ม Concentrated Ginseng Renewing ที่เน้นการดูแลริ้วรอยแรกเริ่มเติมความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่น ให้ผิวมีชีวิตชีวา ด้วย “โสม” ผ่านเทคโนโลยี GINSENOMICS™ อานุภาพแห่งการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวปรับสภาพผิวของคุณให้อ่อนเยาว์ยิ่งกว่าที่เคยด้วยสารซาโปนินชนิดหายาก (1 กรัม สกัดได้จากโสม) ที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นถึง 6,000 เท่าโซนที่ 3 Luxury Zone: โซนดูแลผิวขั้นสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยระดับลักชัวรีในกลุ่ม Timetreasure ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ของสารบำรุงที่เข้มข้นมอบความสมบูรณ์แบบสู่ผิวของคุณ ด้วยส่วนผสมอันเป็นที่สุดแห่งการลดเลือนริ้วรอย อาทิ สนแดง และ เห็ดหลินจือ ผสานพลังจาก “โสม” มอบพลังความอ่อนเยาว์ที่ไร้ขีดจำกัด รังสรรค์ความงามให้กับผิวถึงขีดสุด ผิวแน่นกระชับ แก้ปัญหาผิวที่ไม่สมดุลและหย่อนคล้อย เพื่อผิวเปล่งประกาย ยืดหยุ่น มีชีวิตชีวาโซนที่ 4 Sulwhasoo Experience Zone: สัมผัสประการณ์การดูแลผิวด้วยศาสตร์การนวดแห่งโซลวาซู (Hand Care) ด้วย White Jade และ Concentrated Ginseng Renewing Cream ซึ่งตามความเชื่อของศาสตร์ตะวันออก มือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากมีเส้นลมปราณ 6 เส้น จากทั้งหมด 12 เส้นที่วิ่งตรงสู่มือ และ 70% ของระบบประสาทส่วนปลายและเส้นเลือดฝอยรวมกันอยู่ที่มือ เธอราปิสจะปรนนิบัติโดยเน้นจุดต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในและการไหลเวียนโลหิตและขับสารพิษภาพในลมปราณโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาทีปิดท้ายที่โซนที่ 5 Jihambo Zone: โซนที่สะท้อนศาสตร์และศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครด้วยบริการห่อของขวัญของโซลวาซู โดยการใช้ผ้าที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษห่อเป็นชุดของขวัญเลอค่ามอบให้กับคุณลูกค้าที่รับบริการกับทางโซลวาซูเท่านั้น