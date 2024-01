“Konvy” เร่งสยายปีกฟิลิปปินส์ เพิ่มเทคโนโลยี-อินเตอร์แบรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - Konvy (คอนวี่) เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจครั้งสำคัญ เล็งพลิกโฉมวงการบิวตี้ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งอีโคซิสเทม พัฒนาเพิ่มทางเทคโนโลยี การเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ทั่วโลก และการปักธงขยายตลาดสู่ฟิลิปปินส์ในปี 2567 เพื่อมุ่งหน้าขยายสู่การเป็นผู้นำธุรกิจบิวตี้อีคอมเมิร์ชในไทยและภูมิภาคเอเชียนายคิงก้วย หวง ประธานคณะผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง (CEO & Co-Founder) บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ในปี2566ที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจบิวตี้อีคอมเมิร์ซ Konvy ยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของไทย ด้วยจุดแข็งของการพัฒนาธุรกิจที่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมการขยายธุรกิจให้มากกว่าการเป็นแค่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และกลายเป็นศูนย์รวมด้านบิวตี้ที่ใหญ่ที่สุดของไทยและเอเชีย ผ่านบริการแบบ One Stop Service จากการนำอินไซต์ของลูกค้ามาปรับปรุงระบบฟีเจอร์ต่างๆ พร้อมแตกไลน์ฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์และเปิดโลกบิวตี้ของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ในปี 2566 Konvy ยังมีการลงทุนขยายธุรกิจจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ ด้วยการเปิดตัวหน้าร้านสาขาแรกที่สยามเซ็นเตอร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Konvy Selected Beauty Store ที่มีการคัดสรรสินค้าทุกๆ ชิ้น ที่นำมาวางขายภายในร้าน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้สามารถขยายสาขาที่สองที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิทันทีในปีเดียวกัน“ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ Konvy สามารถเป็น Top of mind ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี เติบโตอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการในปี 2566 ที่โตขึ้นถึงกว่า 100% ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์จาก 1,000 แบรนด์ จำนวนกว่า 20,000 รายการ โดยกลุ่มสินค้าขายดี หลักๆ จะได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง และ Personal Care”เป้าหมายทางธุรกิจในปี 2567 Konvy มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาอีโคซิสเทมทั้งหมดให้แข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของแพลตฟอร์ม การพัฒนาเทคโนโลยี การดึงโซลูชัน AI มาใช้ในตลาดรีเทลด้านความงามมากขึ้น รวมไปถึงการขยายสาขาหน้าร้าน การขยายไปยังตลาดต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์ในปีนี้ ตลอดจนการเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ทั่วโลกที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน”เจซี เฉิน CHIEF COMMERCIAL OFFICER บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ดีมากของเรา โดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำผ่านการทำแคมเปญพิเศษร่วมกัน และสามารถสร้างการเติบโตและยอดขายได้อย่างสำเร็จงดงาม อาทิเช่น แบรนด์ La Glace, แบรนด์ Eucerin, แบรนด์ Swisse, แบรนด์ Cerave, แบรนด์ la roche posay, แบรนด์ Vichy แบรนด์ 4U2, แบรนด์ Nu Formula, แบรนด์ Yves Rocher, แบรนด์ Banobagi, แบรนด์ Plantnery, แบรนด์ Banana Boat, แบรนด์ Gravich, แบรนด์ Srichand, แบรนด์ Sulwhasoo, แบรนด์ Laneige, แบรนด์ Vistra, แบรนด์ Oriental Princess, แบรนด์ Cute Press และแบรนด์ อื่นๆอีกมากมายปีนี้ทาง Konvy จะยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างก้าวกระโดด โดยในปีนี้ Konvy มีความตั้งใจจะนำแบรนด์ต่างๆ ไปสร้างการเติบโตในตลาดของประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนทำให้แบรนด์ความงามของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดเพื่อนบ้านมิญ่า โจ eCommerce Operation Director บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทำงานร่วมกัน เพื่อ แทนการแข่งขันในเรื่องของราคา ปีนี้เราจะเดินหน้าสร้างสรรค์แคมเปญและกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอกย้ำ Konvy ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจบิวตี้ของไทย ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำไว้มากมาย พร้อมการันตีของแท้ 100%”ล่าสุดจัดงาน “Konvy Best of Beauty Honor Awards 2023” งานประกาศรางวัลที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์บิวตี้และสุดยอดแบรนด์ในดวงใจ โดยตลอดระยะเวลาของแคมเปญ นอกจากเราจะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้งานตลอดทั้งปี เรายังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน Konvy ทั่วประเทศ ร่วมโหวตให้กับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่ชื่นชอบ จากสินค้าเครื่องสำอางชั้นนำกว่า 1,000 แบรนด์ มากกว่า 20,000 รายการสินค้า ที่การันตีของแท้ 100% โดยปีนี้แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 6 หมวด รวม 50 รางวัล ได้แก่ Skincare จำนวน 17 รางวัล, Make Up จำนวน 10 รางวัล, Supplement จำนวน 3 รางวัล, Body & Personal Care จำนวน 10 รางวัล, Konvy Selected จำนวน 4 รางวัล และ Customers' choice จำนวน 6 รางวัล