บาร์ฮ่องกงครองโลก! เจ้าถิ่น Bar Leone คว้าอันดับ 1 "The World's Best Bar 2025" ในบ้านเกิด ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ ตอกย้ำสถานะของฮ่องกงในฐานะผู้นำแห่งวงการค็อกเทลโลก

งานประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ The World’s 50 Best Bars 2025 ซึ่งสนับสนุนโดย Perrier ได้เผยโฉมรายชื่อบาร์ที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การจัดอันดับระดับโลกนี้มาจัดขึ้น ณ ฮ่องกง
งานประกาศผลรางวัลครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่ Kai Tak Cruise Terminal พร้อมวิวอ่าววิคตอเรียอันเป็นไอคอนิก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2025 ได้รวบรวมสุดยอดบาร์เทนเดอร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ และผู้ทรงอิทธิพลในวงการเครื่องดื่มกว่า 2,000 คนจากทั่วโลก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความเป็นเลิศของวงการค็อกเทล และในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้ Bar Leone บาร์ท้องถิ่นจากฮ่องกงก็คว้าตำแหน่ง The World’s Best Bar 2025 อันดับ 1 ของโลกไปครองได้สำเร็จ ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ได้ตอกย้ำความโดดเด่นของฮ่องกงบนเวทีโลก และยืนยันสถานะของฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางค็อกเทลชั้นนำระดับโลกอย่างชัดเจน เนื่องด้วยงานสำคัญอย่าง "50 Best" ได้กลับมาจัดที่ฮ่องกงเป็นปีที่สามติดต่อกัน ฮ่องกงในเดือนตุลาคมจึงเป็นโอกาสทองของสาย Bar Hopper ที่จะได้มาสัมผัสความเลิศรสทั้งด้านอาหารและค็อกเทลระดับโลกอย่างแท้จริง
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลอดสัปดาห์ที่ชุมชนบาร์นานาชาติมารวมตัวกันในฮ่องกง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อย่าง 50 Best Signature Sessions ที่จัดขึ้นตามบาร์ต่างๆ ทั่วเมือง
บาร์ฮ่องกงคือตัวจริงของวงการ
เป็นอีกครั้งที่บาร์ในฮ่องกงได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยการจัดอันดับนี้มาจากผลโหวตของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบาร์ที่มีความสมดุลทางเพศจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
Bar Leone นำทัพบาร์ท้องถิ่นด้วยอันดับที่ 1 ขณะที่ COA ก็ได้รับการยอมรับและติดอันดับที่ 38 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของวงการบาร์ และความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นในวัฒนธรรมค็อกเทลของฮ่องกง
บาร์ฮ่องกงที่ติดอันดับ The World's 50 Best Bars 2025 (อันดับ 1-100):
โดยรวมแล้ว มีบาร์ฮ่องกงติดอยู่ในลิสต์ The World’s 50 Best Bars 2025 จำนวน 2 แห่ง และยังมีการประกาศรายชื่ออันดับ 51–100 ที่มีบาร์ท้องถิ่นติดอันดับเพิ่มอีก 3 แห่ง รวมเป็น 5 แห่งจากฮ่องกงที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
•Bar Leone (No. #1)
•COA (No. #38)
•ARGO (No. #56)
•GOKAN* (No. #70) (*เป็น New Entry ที่เข้าสู่การจัดอันดับเป็นครั้งแรก)
•The Savory Project (No. #86)
ความภาคภูมิใจที่ฮ่องกงเป็นศูนย์กลาง Nightlife โลก
Lorenzo Antinori เจ้าของ Bar Leone กล่าวว่า “การได้รับตำแหน่งบาร์อันดับหนึ่งของโลกนี้ ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติอย่างเหลือเชื่อสำหรับพวกเราที่ Bar Leone เท่านั้น แต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสำหรับฮ่องกงด้วย ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของเรา แต่ยังยืนยันว่าเมืองของเราคู่ควรกับการเป็นศูนย์กลางของวงการบาร์ระดับโลก ที่ได้รับการยกย่องในด้านความคิดสร้างสรรค์และการบริการที่อบอุ่น การได้ต้อนรับเหล่าบาร์เทนเดอร์ที่ดีที่สุดในโลกสู่ฮ่องกงตลอดสัปดาห์นี้ ได้เติมเต็มพลังงานดีๆ ให้กับเมือง การได้เห็นฮ่องกงเจิดจรัสในระดับสากลทำให้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้”
ด้าน Jay Khan เจ้าของร่วม COA กล่าวเสริมว่า “การได้รับการยอมรับในบรรดาบาร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อสำหรับทีมของเรา และการที่ฮ่องกงเป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัลนี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจของเมือง เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้ และได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวงการบาร์ที่มีชีวิตชีวาของเมืองเรา”
ตอกย้ำสถานะ Global Cocktail Destination
การกลับมายังเอเชียเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของงานจัดอันดับระดับโลก อย่าง The World’s 50 Best Bars 2025 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่เน้นย้ำถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางวัฒนธรรมและการทำอาหารระดับโลก
การจัดงานครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนภายใต้ ความร่วมมือระยะเวลาสามปี ระหว่างการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board) และ 50 Best ซึ่งเป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกสำหรับอาหาร, ค็อกเทล, และการบริการ
ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพ The World’s 50 Best Bars 2025 ในฮ่องกง แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเมืองในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก พร้อมทั้งฉายแสงให้เห็นถึง Nightlife ที่มีชีวิตชีวาและไม่หยุดนิ่ง ตั้งแต่บาร์เล็กๆ ในย่านชุมชน ไปจนถึงบาร์ชั้นนำที่ได้รับรางวัลระดับโลก ฮ่องกงยังคง 'ยกระดับมาตรฐาน' ของวงการบาร์อย่างต่อเนื่อง
ใกล้เข้าฤดูหนาว พ่วงด้วยปฏิทินกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตลอดทั้งปี ทำให้ตอนนี้เป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการมาสัมผัสวงการบาร์ และ Nightlife ระดับโลกของฮ่องกงด้วยตัวคุณเอง
วางแผนการเดินทางและตามรอยบาร์สุดฮิตได้ที่:
https://www.discoverhongkong.com/seasia/explore/dining/50-best-hong-kong.html