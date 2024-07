บาร์ฮ่องกง คว้าแชมป์ Asia’s 50 Best Bars สมัยที่สี่ ‘Bar Leone’ สร้างประวัติศาสตร์คว้าที่หนึ่งจากการเข้าชิงครั้งแรก

Bar Leone จากฮ่องกงได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้เข้าชิงหน้าใหม่รายแรกที่คว้าอันดับหนึ่งใน Asia’s 50 Best Bars และยังเป็นปีที่สี่แล้วที่บาร์จากฮ่องกงได้รับเลือกให้เป็นบาร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาค ยิ่งตอกย้ำตำแหน่งของฮ่องกงในฐานะเมืองหลวงแห่งอาหารของเอเชียการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ร่วมมือกับ Asia’s 50 Best Bars หนึ่งในการจัดอันดับรสชาติและกระแสของค็อกเทลประจำปีอันทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาค เพื่อจัดงานประกาศอันดับ ณ ฮ่องกงเป็นปีที่สองติดต่อกันอย่างเต็มภาคภูมิ โดยงานอีเวนต์เฉลิมฉลองในรูปแบบเทศกาลที่จัดขึ้นหลายวันนี้ ได้ต้อนรับแขกผู้มีชื่อเสียงในวงการบาร์ของภูมิภาค ที่มารวมตัวในร้านค็อกเทลและร้านสำหรับนั่งดื่มสังสรรค์หลายร้านที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของฮ่องกง ส่วนงานหลักที่จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม มีการต้อนรับบาร์เทนเดอร์ชั้นนำของเอเชีย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และนักชิมกว่า 1,000 คนสู่ฮ่องกง“ความรู้สึกที่ได้ยืนอยู่บนอันดับสูงสุดของรายชื่อ Asia's 50 Best Bars เป็นสิ่งที่ผมคงจะจินตนาการไม่ออกในปีที่แล้วตอนที่เรายังเป็นทีมเล็กๆ อยู่ วงการบาร์ในฮ่องกงเป็นเหมือนเบ้าหลอมของการแข่งขัน ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายและมีชีวิตชีวาของฮ่องกง การได้รับการยอมรับในฐานะที่หนึ่งของเอเชียป็นเครื่องพิสูจน์ถึงใจรักอันแน่วแน่และการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งของทีมเรา เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียกฮ่องกงว่าบ้าน และเราจะทุ่มเทใจของเราต่อไปในการสร้างประสบการณ์ที่ควรค่ากับเมืองอันน่าทึ่งแห่งนี้ที่เรารัก” Lorenzo Antinori เจ้าของ Bar Leone กล่าวการจัดอันดับ Asia's 50 Best Bars ในปี 2024 นี้ตอกย้ำถึงจุดยืนของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางบาร์ระดับโลกที่มีผู้คนมากพรสวรรค์และนวัตกรรมอันโดดเด่น มีบาร์ฮ่องกงติด 10 อันดับแรกจำนวนมากกว่าเมืองอื่นๆ ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญในวงการบาร์ระดับโลกของฮ่องกง โดยมีบาร์ 9 แห่งจากฮ่องกงที่ติดอันดับในการจัดอันดับอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ COA (#4), Argo (#9), The Aubrey (#10), Darkside (#17), The Savory Project (#19), Penicillin (#24), Quinary (#26) และ Mostly Harmless (#45)นอกจากการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างบาร์เทนเดอร์และนักชิมชั้นนำของภูมิภาคแล้ว Asia’s 50 Best Bars 2024 ยังได้จัดกิจกรรม 50 Best Signature Sessions เป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงอีกด้วย ถือเป็นอีเวนต์ที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ในฮ่องกงกับบาร์ชั้นนำระดับโลกเพื่อเอาใจคอค็อกเทลโดยเฉพาะความสำเร็จอย่างล้นหลามใน Asia’s 50 Best Bars 2024 ยิ่งส่งเสริมชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก อีเวนต์นี้ยังเป็นงานแรกภายใต้ร่วมมือสามปีระหว่าง HKTB และ 50 Best โดยจะมีการจัดงาน 50 Best ครั้งใหญ่อีกสองงานในฮ่องกงตลอดสองปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นโอกาสอันน่าตื่นเต้นสำหรับฮ่องกงที่จะมุ่งมั่นนำเสนอภาพอุตสาหกรรมด้านการบริการระดับโลกต่อไปลองมาทำความรู้จักบาร์ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้เพื่อเริ่มวางแผนทริปฮ่องกงครั้งต่อไปของคุณ พร้อมสัมผัสบาร์ของฮ่องกงที่อัดแน่นไปด้วยวัฒนธรรมและฉีกทุกกฎเกณฑ์ ที่จะตอบโจทย์ทุกรสชาติและสไตล์ของคุณได้ตลอดทั้งปี