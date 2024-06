ม.เกษตรฯเสนอผลงานหอพักรักษ์โลกสู่ Carbon Neutrality ในเวทีวิชาการความยั่งยืนระดับนานาชาติ ISCN

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ รศ. ดร. จีมา ศรลัมภ์ พร้อมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) อีก 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม เดินทางไปที่ EHL Hospitality & Business School เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Sistainable Campus Network Conference 2024 ครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นเวทีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับนานาชาติ ที่มีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกจากประเทศทั่วโลกทั้งอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา แอฟริกา ยุโรป และเอเชีย จำนวนมากกว่า 40 สถาบัน กับจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน กับกิจกรรมบรรยาย และจัดWorkshop ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและ Well-being ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่ระดับนโยบาย การบริหารจัดการ กิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆ จากวิทยากรจากสถาบันสมาชิกมากกว่า 20 Sessions พร้อม Campus Tourขณะที่ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันนำเสนอนำผลงานทางวิชาการด้านกิจการนิสิตในงานนี้ถึง 2 เรื่องได้แก่ ภาคโปสเตอร์ในหัวข้อ KU Happyplace and It’s Activities to Heal KU Hearts บอกเล่าระบบการดูแลสุขภาพกายและใจของนิสิตเราผ่าน KU Happyplace Center พร้อมกับกิจกรรมดูแลจิตใจนิสิต ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายดูแลนิสิตแบบ 360 องศา และการนำเสนอ Short Talk เรื่อง Turning KU Dormitory into Sustainable Community ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวของการปรับหอพักนิสิตให้เป็น Sustainable Community ตามนโยบาย KU Carbon Neutrality ของ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี และปลูกฝังให้นิสิตได้เรียนรู้การบริโภคที่รับผิดชอบต่อโลกหรือ Responsible Consumption เพื่อบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ในวิถีชีวิตของนิสิต ผ่านแนวทางต่อไปนี้- จัดทำ Baseline Carbon ของหอพักทั้งหอในและหอซอยพหลโยธิน 45 แบบ ต่อปีและต่อคน- สำรวจการเดินทางของนิสิตหอพัก เพื่อส่งเสริม Low Carbon Transportation- สร้าง Benchmarking และทำ Low Carbon Rate & Tax- นำเสนอ KU Carbon Neutral Pathway ตามนโยบายมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ คณะผู้บริหาร SUN Thailand ทั้ง 5 สถาบันยังมีโอกาสได้ประชุมกับคุณ Victoria Smith , Executive Director ของ ISCN จาก University of British Columbia เพื่อหารือความร่วมมือการทำงานระหว่างกัน กิจกรรมความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ เช่น ประชุมวิชาการด้าน Sustainability ออนไลน์รวมทั้งการเป็นเครือข่ายดำเนินการในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไปสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนีั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายในวงการวิชาการด้านความยั่งยืนระดับนานาชาติให้กว้างขวางมากขึัน รวมทั้งการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในที่สุด