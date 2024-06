มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Platform ด้านความยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และหัวหน้างานส่งเสริมนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน กองพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมการประชุม Asian Sustainability Campus Network 2024 (ASCN) ณ Tongji University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand เป็นภาคีพันธมิตรร่วมกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยแต่ละเครือข่ายจะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานกันทุกปีนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดผลงานนวัตกรรมความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย 4 ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนให้ น.ส.กวิสรา สิริชัยเจริญกล จากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลงาน "Innovative Biocomposite Filaments for 3D-Printing Application" ส่งผลงานเข้าร่วมพร้อมกับ อ ที่ปรึกษา รศ. ดร.ทองใส จำนงการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ First Prize และยังมีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในฐานะตัวแทนประเทศไทยอีก 2 ทีมนวัตกรรมชิ้นนี้มีความโดดเด่นด้านการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมวัสดุคาร์บอนต่ำแห่งอนาคต (Low carbon innovation for future)โดย น.ส.กวิสรา สิริชัยเจริญกล ได้เข้าประกวดผลงาน SDGs KU ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมในผลงาน "นวัตกรรมเส้นคอมโพสิตชีวภาพจากเปลือกทุเรียนสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ" โดยมี รศ.ดร.ทองใส จำนงการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กำกับดูแลนวัตกรรมจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของผลงานชิ้นนี้ เริ่มต้นจากการเข้าร่วมประกวดผลงาน SDGs KU ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมจากนั้น มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ น.ส. กวิสรา ส่งผลงานเข้าประกวดต่อในระดับประเทศในงาน Student Competition 2567 Sustainable University Network (SUN Thailand) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และเดินทางไปนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน ASCN 2024 จนได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลชนะเลิศด้านความยั่งยืนครั้งแรกที่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับจากเวทีดังกล่าว หลังจากทีมสภานิสิต มก. เคยคว้ารางวัลชมเชยจากโครงการ KU Says เมื่อ 3 ปีก่อนหน้า และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการต่อ Jigsaw งานด้านความยั่งยืนจนกลายเป็น Platform การขับเคลื่อนที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามนโยบายของท่านอธิการบดี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ที่สนับสนุนแนวทาง งบประมาณ ระบบงานรองรับเพื่อหยั่งรากแห่งความยั่งยืนให้เติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการบูรณาการงานด้านความยั่งยืนกับกิจกรรมนิสิตของเราในรูปแบบต่างๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้าง Platform ที่แข็งแรงเพื่อสนับสนุนผลงานด้านความยั่งยืนของนิสิต คณาจารย์และบุคลากรให้เกิดประโยชน์กับสังคมประเทศชาติและโลกของเราให้มากที่สุดต่อไป