อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงาน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2024” เปิดประตูรับนักอุตสาหกรรมทั่วโลก 7 งานแสดงเครื่องจักรสุดล้ำกว่า 2,000 แบรนด์

(RX Tradex เดิมชื่อ รี้ด เทรดเด็กซ์) กล่าวว่าตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2566 มีการนำเข้าเครื่องจักรในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบเพิ่มขึ้น 2.15% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 636,677.45 ล้านบาท และในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2567 นี้ มีการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมไปแล้ว 206,512.49 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 1.96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายประเภท ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตยังเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้การจัดงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป Manufacturing Expo 2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในปีนี้ ยังคงเป็นงานที่ออกแบบและจัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตของไทยในทุกภาคส่วน และเป็นการจัด 7 มหัศจรรย์งานเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมสนันสนุนในมหกรรมเดียว เพราะมีผู้ประกอบการกว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศมารวมอยู่ในที่เดียวงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ครอบคลุมพื้นที่ 45,000 ตารางเมตรของจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “LEVEL UP ALL MANUFACTURING IN ONE EVENT ยกระดับทุกสายการผลิตในมหกรรมเดียว” ประกอบไปด้วย 7 งานแสดงย่อยที่เป็น 7 มหัศจรรย์งานแสดงสินค้าสำหรับภาคการผลิต ได้แก่1.งานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยี เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก จัดขึ้นภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน “เสริมความยั่งยืนไร้ขีดจำกัด” พบกับไฮไลท์เปิดตัวครั้งแรกของเครื่องฉีดที่มีความเร็วถึง 1,000 เมตรต่อวินาที สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแกร่ง ด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง จากแบรนด์ YIZUMI พบกันที่ฮอลล์ 102-1042.งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังแม่พิมพ์ครบวงจร” พบกับไฮไลท์ของงานคือ เครื่อง 3D printer รุ่นยอดฮิต UltiMaker METHOD XL ที่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เพิ่มความเร็วและความละเอียดสูงในระดับงานอุตสาหกรรม จากแบรนด์ UltiMaker ที่ฮอลล์ 1013.งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ภายใต้แนวคิด “พุ่งทะยานสู่ยานยนต์แห่งอนาคต” ทำให้พื้นที่ฮอลล์ 100 จะมีคนในวงการรวมผู้ให้บริการกว่า 250 แบรนด์จากหลายประเทศ จะได้มาหารือกันถึงจุดเปลี่ยนผ่านของวงการ ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือ “Z-MaT” Vertical Machining Center model F1055 ที่สามารถทำงานด้วยความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนของรถยนต์ และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิต ที่แบรนด์ Z-MaT นำมาเปิดตัวในงานนี้เป็นแห่งแรก4.งานแสดงระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อภาคการผลิตและภาคบริการ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อัจฉริยภาพระบบอัตโนมัติการผลิตและบริการ” ที่ฮอลล์ 98 พบกับ System Overview ของ BECHHOFF AUTOMATION ที่จะจำลองการทำงานของระบบอัตโนมัติทั้งระบบแบบครบครัน เป็นการจัดแสดงครั้งแรกในไทย5.งานแสดงเทคโนโลยีการเตรียมพื้นผิว ชุบเคลือบ และทำสีชิ้นส่วน ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตามติดเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง” พบกับ Airblast Machine เครื่องพ่น/เคลือบขนาดเล็กกระทัดรัดจากแบรนด์ THAI SINTOKOGIO ที่ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ประหยัดพลังงาน รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 1 ตัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับ SMEs ที่ฮอลล์ 1006.งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะเชื่อมคนในวงการด้วยแนวคิด “เชื่อมติดวงจรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์” พบกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับเครื่องตรวจชิ้นงานด้วยระบบเอ็กซเรย์จาก Brand Nordson แบรนด์ชื่อดังในวงการผลิตแผงวงจร รุ่น Quadra 7 Pro ตรวจสอบรอยแตกบนชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์ ให้ภาพคมชัดด้วยความละเอียด 0.1 ไมโครมิเตอร์ เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในไทย ที่ฮอลล์ 997.งานแสดงเดียวในอาเซียนเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง การบริหารจัดการพลังงานความปลอดภัย และระบบเครือข่ายในโรงงานและอาคาร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อัปเลเวลโรงงานใหม่ เพิ่มความทันสมัยให้อาคาร” พบกับบูธ AIS ที่นำเสนอเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยโรงงานเพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้ง Factory Network Technology / Factory Platform และ Factory Automation ที่ฮอลล์ 98นอกจากการแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตกระจายไปในทุกฮอลล์ของพื้นที่จัดงานแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีส่วนแสดงพิเศษอีก 7 โซน ได้แก่เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่จะได้มานำเสนอนวัตกรรม สินค้า และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ที่จะได้เห็นไอเดียใหม่ ๆ เพื่อ Sustainabilityผู้ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านทูลลิ่งจากแบรนด์ชั้นนำ ที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้การผลิตแม่พิมพ์ได้คุณภาพสูงยุคของยานยนต์แห่งอนาคตที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม นำเสนอผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน EV และการนำเสนอนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับรถยนต์ รถโฟล์คลิฟต์ และชาร์จเจอร์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนการประกวดผลงานเพื่อแจ้งเกิดในวงการงานชุบเคลือบของคนรุ่นใหม่ จัดร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย (TEPNET)ผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขัน IPC Hand Soldering World Championship ที่ประเทศเยอรมนีพบกับความล้ำหน้าของหุ่นยนต์ภาคบริการรุ่นใหม่ล่าสุดที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมสากลเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโรงงานและอาคารพาณิชย์ โดยกููรููผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาในหัวข้อ “อัปเลเวลโรงงานใหม่ เพิ่มความทันสมัยให้อาคาร” พร้อมอีก 15 หัวข้อย่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดคาร์บอนในโรงงาน, การใช้เทคโนโลยี 5G, การใช้ AI, Smart Factory, Cybersecurity, มาตรฐาน ISO ฯลฯ นับว่าเจ้าของและผู้บริหารโรงงานและอาคารในทุกอุตสาหกรรมพลาดไม่ได้ในส่วนของภาควิชาการ นอกจากสัมมนาแห่งวงการยานยนต์อย่าง “ออโตโมทีฟ ซัมมิท” (Automotive Summit) ที่จัดร่วมกับสถาบันยานยนต์มานานถึง 11 ปีแล้ว ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน จัดสัมมนาครอบคลุมอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ อาทิ อินเตอร์โมลด์ ฟอรัม จัดร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย หรือ TDIA เนปคอน ฟอรัม จัดร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) TAPMA Conference ร่วมจัดโดย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หรือ TAPMA และ เซอร์เฟส แอนด์ โค้ทติ้งส์ ฟอรัม จัดร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย หรือ TEPNET รวมหัวข้อสัมมนาที่จัดขึ้นตลอดงาน 50 หัวข้อจากวิทยากรรวมกว่า 100 ท่าน“เรามั่นใจว่างานในปีนี้จะเป็นพื้นที่การรวมตัวกันของเหล่านักอุตสาหการจากทั่วโลก ที่มองหาแนวทางหรือโอกาสใหม่ ๆ ของธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการขยายตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการเจรจาทางธุรกิจในปีนี้ สูงถึง 6,500 ล้านบาท และจากจำนวนผู้เข้าชมงานที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามาแล้ว ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานจาก 50 ประเทศทั่วโลก รวมกันมากกว่า 95,000 คนอย่างแน่นอน” นางวราภรณ์สรุป