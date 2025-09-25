LYKN in Hong Kong ตามรอย 5 จุดถ่ายรูป ‘หน้าเบลอหลังชัด’ ในฮ่องกงกับ LYKN

บอยกรุ๊ปทีป๊อป LYKN เยือนฮ่องกง...เพื่อถ่ายทำการแสดงสุดพิเศษกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด ‘หน้าเบลอหลังชัด’ (Foreground) ในโปรเจ็คความร่วมมือระหว่าง รายการ Thailand Music Countdown และการท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board) ซึ่งได้ออกอากาศให้ LYKYOU ได้ชมกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา โดยการแสดงพิเศษครั้งนี้ LYKN ได้พาแฟนๆ ไปทำความรู้จักฮ่องกงในมุมของความเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เหมาะกับการถ่ายรูปฟีลเหงาๆ เข้ากับเนื้อหาของซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ LYKN อย่าง ‘หน้าเบลอหลังชัด’ (Foreground) สุดๆ สำหรับใครที่อยากไปตามรอยหนุ่มๆ และถ่ายภาพสวยๆ ให้ได้ฟีลลิ่งเดียวกับในเพลง เราขอเปิดพิกัดโลเคชันที่ LYKN ไปเช็กอินให้ตามรอยกันได้เลย!
สูดความอาร์ตที่ย่าน WestK: M+ และ Art Park
1. M+
เริ่มต้นที่ M+ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภาพสมัยใหม่และร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของเอเชีย และนานาชาติมากมาย นอกจากผลงานศิลปะ สิ่งที่ทำให้หนุ่มๆ LYKN ประทับใจสุดๆ คือสถาปัตยกรรมของตัวอาคารที่ไม่ว่าถ่ายรูปมุมไหนก็ให้ฟีลคลีนๆ ในสไตล์มินิมอล ยังมี Roof Garden สวนลอยฟ้าที่สามารถชมวิวอ่าววิคตอเรียได้ และที่โดดเด่นสุดคือ จอ Façade ของ M+ เป็นจอ LED ขนาดใหญ่ฉายภาพผลงานศิลปะมากมาย ทำให้สามารถชมผลงานศิลปะได้จากอีกฝั่งของอ่าววิคตอเรีย
2. Art Park
มาต่อกันที่ฉากเต้นอันทรงพลังที่ Art Park พื้นที่สีเขียวและพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง ที่ทุกคนสามารถมาเดินเล่น ปิกนิค และทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ ซึ่งเวลาที่หนุ่มๆ LYKN ถ่ายฉากเต้นที่นี่เป็นช่วงเวลาเย็นๆ ทำให้ได้เห็นวิวอ่าววิคตอเรียในช่วงพระอาทิตย์ตกที่สวยจับใจสุดๆ
3. เช็กอินแลนด์มาร์กใหม่ที่ สวนกีฬาไคตั๊ก (Kai Tak Sports Park)
อีกหนึ่งฉากเต้นที่อลังการไม่แพ้กันคือ สวนกีฬาไคตั๊ก (Kai Tak Sports Park) แลนด์มาร์กสุดล้ำแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมกีฬาและความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ภายในมีทั้ง Kai Tak Mall แหล่งช็อปปิ้งสไตล์ “สปอร์ตเทนเมนต์” แห่งแรก และ Kai Tak Stadium สนามกีฬาสุดยิ่งใหญ่ที่จุคนได้ถึง 50,000 คน ซึ่งหนุ่มๆ LYKN ยังแอบกระซิบว่าอยากมาจัดคอนเสิร์ตที่นี่ในอนาคตด้วย!
4. ชมความคลาสสิกปนโมเดิร์นที่ย่านเซ็นทรัล (Central)
ย่านธุรกิจสุดคลาสสิกที่ผสมผสานอาคารเก่าแก่เข้ากับตึกสูงระฟ้าได้อย่างลงตัว หนุ่มๆ LYKN เลือกถ่ายทำที่ Central Market อาคารเก่าแก่สไตล์เบาเฮาส์ที่มีอายุกว่าร้อยปี ซึ่งถูกรีโนเวทให้เป็นแหล่งช็อปปิงสุดชิค และอีกหนึ่งจุดไฮไลต์คือ Central-Mid-Levels escalator ทางเลื่อนสุดไอคอนิกที่เชื่อมทั้งย่านเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ภาพที่ถ่ายออกมามีหลายสไตล์ ทั้งวินเทจและโมเดิร์น
5. ดื่มด่ำวิวพาโนรามาที่รูฟท็อปบาร์ “Red Sugar”
ปิดท้ายทริปด้วยฉากสุดโรแมนติกที่ Red Sugar รูฟท็อปบาร์ในโรงแรม Kerry Hotel Hong Kong ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิวอ่าววิคตอเรียแบบพาโนรามา 270 องศา เรียกได้ว่าเป็นโลเคชันที่เหมาะกับการนั่งจิบค็อกเทลเบาๆ พร้อมดื่มด่ำความสวยงามของฮ่องกงยามค่ำคืนอย่างแท้จริง
สำหรับใครที่อยากเห็นภาพและวิดีโอจากกล้องฟิล์มที่หนุ่มๆ LYKN เก็บมาตลอดทริปว่าแต่ละพิกัดจะสวยแค่ไหน สามารถรับชมคลิปวิดีโอ "LYKN in Hong Kong" ได้ทาง FB: DiscoverHongKong (https://www.facebook.com/DiscoverHongKong/videos/1280629713339229 ) แล้วตามไปสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ฮ่องกงกันได้เลย!