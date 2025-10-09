เปิดมุมมอง “กาย-ฮารุ” ครอบครัวตัวอย่างที่เต็มไปด้วยพลังบวก

ในบรรยากาศอบอวลด้วยรอยยิ้มและเสียงปรบมือของงาน Thailand Influencer Awards 2025 by Tellscore เวทีใหญ่แห่งปีเพื่อเชิดชูสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์และแคมเปญสร้างสรรค์จากแบรนด์–เอเจนซี มีหนึ่งคู่ที่ได้รับเสียงชื่นชมดังก้องตั้งแต่เดินขึ้นเวที "กาย-ฮารุ" คู่รักที่ไม่ได้เป็นเพียงนักแสดงหรือนักสร้างคอนเทนต์ แต่คือครอบครัวตัวอย่างที่ปล่อยพลังบวกผ่านหน้าจอมาโดยตลอด ทั้งสองคว้ารางวัล Best Family & Parenting Influencer Award ประจำปี 2025 มาครองอย่างสมศักดิ์ศรี ไม่ใช่เพราะเทคนิคตัดต่อชั้นยอด หรือการวางแผนคอนเทนต์แบบมือโปร แต่เพราะ “ความจริงใจ” ที่ชัดเจนทุกครั้งที่กล้องเริ่มถ่าย
ในโอกาสพิเศษนี้ เราจึงขอพาทุกคนย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของบ้านหลังนี้ ที่เริ่มต้นจากโทรศัพท์หนึ่งเครื่อง และหัวใจของพ่อแม่ที่อยากเก็บความทรงจำไว้ให้ลูกดูในวันข้างหน้า
เบื้องหลังคอนเทนต์แสนอบอุ่นของครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ น้ำเสียงหยอกล้อ และโมเมนต์ชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดา คือพ่อแม่ที่เริ่มต้นทุกอย่างจากกล้องมือถือ กับลูกตัวน้อยที่เป็นแรงบันดาลใจของบ้าน กายและฮารุ ไม่เคยมีแผนจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ไม่ได้วางกลยุทธ์ใด ๆ ไว้ล่วงหน้า จุดเริ่มต้นของทั้งหมด เริ่มขึ้นจากสิ่งง่าย ๆ ที่หลายครอบครัวก็เคยทำนั่นคือ “การถ่ายคลิปลูกเก็บไว้ดูเอง” เพราะความรัก ความเอ็นดู และอยากเก็บช่วงเวลาเหล่านั้นเอาไว้ให้นานที่สุด แต่เมื่อมีคนรอบตัวเริ่มทักว่า “มันสามารถต่อยอดได้” ทั้งคู่จึงค่อย ๆ เริ่มต้นลองถ่าย ลองตัด ลองโพสต์ ด้วยความไม่รู้อะไรเลย และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น คือความรักจากผู้ชมที่ค่อย ๆ เติบโตไปพร้อมกับครอบครัวนี้
ช่วงแรกของการทำคอนเทนต์ ทั้งกายและฮารุทำทุกอย่างกันเองหมด ตั้งแต่คิดไอเดีย ถ่ายคลิป ตัดต่อ และโพสต์ ทุกขั้นตอนใช้ความตั้งใจล้วน ๆ โดยไม่มีทีมงาน ไม่มีอุปกรณ์แพง ๆ มีเพียง “ความเป็นธรรมชาติ” ที่ค่อย ๆ กลายเป็นเสน่ห์ และทำให้คนดูรู้สึกว่า... พวกเขาเป็นครอบครัวที่เข้าถึงได้จริง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป จึงเริ่มมีทีมงานมาช่วยในบางส่วน แต่กระบวนการคิดงานก็ยังคงเป็นแบบ “เสนอไปมา” ใครอยากเล่าเรื่องแบบไหน ใครชอบอะไร ก็บอกกันตรง ๆ ความเปิดใจจึงทำให้ยังรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
แม้จะเป็นทั้งแฟน ทั้งพ่อแม่ ทั้งพาร์ตเนอร์งานด้วยกัน แต่ความเข้าใจไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ เสมอไป เพราะการทำงานร่วมกันของคนสองคนที่ต่างมีความเห็น มีวิธีคิดต่างกัน ย่อมต้องมีบ้างที่ไม่ตรงกัน “กระทบกระทั่งกันเล็กน้อย” จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลก แต่คือสิ่งที่ทุกคู่ต้องผ่าน และสิ่งสำคัญคือ... ยังเลือกเดินไปด้วยกันเหมือนเดิม
แน่นอนว่าช่วงเวลาหมดไฟก็เคยเกิดขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่คอนเทนต์ไม่ใช่แค่เรื่องของไอเดียเท่านั้น แต่ต้องวิ่งตามอัลกอริทึม ตามแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนตลอดเวลา แต่ในที่สุด พวกเขาก็เลือกที่จะ "ปล่อย" ทำด้วยใจ และไม่คาดหวังมากเกินไป เพราะรู้ว่าความสำเร็จไม่สามารถบังคับให้เกิดได้ในทุกครั้ง
ในฐานะพ่อแม่ กายและฮารุเลือกเลี้ยงลูกด้วยแนวทางที่ไม่ห้าม ไม่ปิดกั้น โดยเชื่อว่าการรู้เท่าทันโลกยุคใหม่ ต้องเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองตัดสินใจด้วยตัวเอง
“เราไม่ได้ห้ามลูกเลยนะว่า ห้ามดูอะไร หรืออะไรแบบไหนควรดู เพราะผมมีความเชื่อว่า เราต้องลองปล่อยให้เขาเลือก ตัดสินใจเองว่าอะไรควรหรือไม่ควร ซึ่งทุกวันนี้ก้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ เขาก็ยังทำอะไรที่อยู่ในความเหมาะสมของวัยพวก
เขาอยู่ครับ” กาย รัชชานนท์ กล่าว
พวกเขาไม่ได้ตั้งกฎเหล็กว่าอะไรห้ามดู หรืออะไรควรดู แต่เลือกที่จะ “สื่อสารและปล่อยให้ลูกได้เลือก” ภายใต้กรอบความเหมาะสม และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยรู้สึกว่าต้องกังวลอะไร
สำหรับครอบครัวไหนที่อยากเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยกัน ทั้งคู่ฝากแนวคิดเล็ก ๆ แต่ลึกซึ้งเอาไว้ว่า อย่าพยายามเหมือนใคร เพราะเมื่อเราเริ่มจากการเปรียบเทียบหรือแข่งขัน เราจะไม่มีวันเป็นตัวจริงในแบบของตัวเอง จงเริ่มจากการมองให้เห็นจุดแข็งของตัวเราเอง และค่อย ๆ ลองทำ อย่าคาดหวังผลลัพธ์ที่เร็ว เพราะความสำเร็จแบบยั่งยืน มักใช้เวลานานกว่าที่คิด
กายแอบขำเบา ๆ ตอนฮารุบอกว่า “ต้นทุนมันไม่มีอะไร”
เพราะจริง ๆ แล้ว ต้นทุนของการทำคอนเทนต์ ไม่ใช่ศูนย์ แต่มันคือต้นทุนที่ “ต่ำ” เมื่อเทียบกับธุรกิจรูปแบบอื่น เช่น ร้านอาหาร ที่ต้องซื้อวัตถุดิบ ต้องจ้างทีม ต้องมีค่าเช่าที่ ในขณะที่การทำคอนเทนต์ หากเริ่มต้นจากใจ ใช้เวลา ใช้แรง และใช้ความเป็นตัวเอง สิ่งที่ได้กลับมาอาจมีค่ามากกว่าแค่ตัวเลข
แม้จะไม่ได้วางแผนจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้กลับยิ่งใหญ่กว่านั้น พวกเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับพ่อแม่อีกมากมายที่อยากเริ่มทำอะไรบางอย่างกับครอบครัว
“เราไม่ได้เก่ง เราไม่ได้ถนัดเลย แค่เรากล้าที่จะเป็นตัวเอง คนก็มองเห็นมันเอง”
“เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพด้วยซ้ำ แค่เป็นตัวเองธรรมดา ๆ แล้วคนที่เขามาดู เขารักในความเป็นเรา รักลูกเรา มันเลยทำให้เรารู้สึกว่า... แค่เราเป็นเรา คนก็ยอมรับในแบบที่เราเป็นได้”
ฮารุยังเล่าอีกว่า โลกของครอบครัวบนโลกออนไลน์ ไม่ได้มีแต่เรื่องบวก ๆ เสมอไป หลายช่องอาจไม่กล้าเผยโมเมนต์ที่ลูกงอแง หรือคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยล้า แต่เธอเลือกที่จะเล่า เพราะรู้ดีว่า “ความไม่สมบูรณ์แบบ” คือเรื่องปกติของครอบครัวทุกบ้าน และนั่นแหละ... คือความงดงามของการเป็นตัวเอง
ครอบครัวของกายและฮารุอาจไม่ใช่ครอบครัวที่เป๊ะที่สุด แต่เป็นครอบครัวที่ “จริงที่สุด” และสิ่งที่พวกเขาแบ่งปันออกมาทุกวัน ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความรัก ความเข้าใจ และความกล้าที่จะไม่พยายามเป็นใครอื่น เพราะสุดท้ายแล้ว... ความธรรมดา คือเสน่ห์ที่ดีที่สุดของชีวิตครอบครัว
