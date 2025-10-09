“เจนนี่” ร่ำไห้เกือบเลิก “ยิว” เพราะหนี้ “แม่เกตุ” พูดหมด รถเบนซ์-มินิคูเปอร์ เงินเดือนละแสน แหลกสลายมาหลายปีแล้ว

หลังจากที่โพสต์รัวๆ ในสิ่งที่แม่กระทำกับตนเองมาตลอด กระทั่ง “แม่เกตุ” ไลฟ์สดแฉ ล่าสุด “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ก็ออกมาไลฟ์โต้ พร้อมเล่าหมดเปลือกทุกเรื่องที่ไม่เคยพูด รวมทั้งได้เผยว่าตนเคยเกือบเลิกกับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามี เพราะเรื่องหนี้ของแม่ ขณะไลฟ์ เจนนี่ก็สุดกลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจ ร้องไห้ไปด้วย
-เรื่องหนี้สินแม่เป็นมาตลอด แม่สัญญาสาบานว่าจะไม่เป็น พูดว่าจะไม่ทำแล้ว จะไม่มีอีกแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แม่ทำมาตลอด แต่แม่ไม่รู้ตัว สุดท้ายวันที่แม่มีปัญหา พอหนูพูดความจริงแม่ก็รับไม่ได้ แม่บอกว่าหนูซ้ำเติม คำตอบเดียวที่แม่ต้องการคือหนูต้องช่วยเหลือแม่
-แม่ไปบอกชาวบ้านว่าหนูไม่ให้อภัยแม่ หนูตัดแขนตัดขาแม่ ไม่ช่วยเหลือแม่ ทั้งที่ผ่านมา คนที่รักและช่วยเหลือแม่ที่สุดคือหนู แต่แม่กลับมองคนอื่นดีกว่าหนูมาตลอด (ร้องไห้) หนูก็รับได้ หนูเลือกไม่ตอบแชตแม่ก็ได้ ไม่โอนเงินให้แม่ก็ได้ แต่ทำไมหนูยังทำ หนูเอารถมินิคูเปอร์ไปให้แม่ใช้ ทั้งที่แม่พูดจาไม่ดีกับหนู เพราะหนูรักแม่ หนูโตมาตั้งแต่เล็กจนโต หนูรู้ดีว่าแม่แม่เลี้ยงโดยไม่มีพ่อ แม่เหนื่อยขนาดไหน หนูสำนึกบุญคุณนั้นดี แต่แม่ต้องไม่ใช่หลงผิดขนาดนี้
-รถมินิคูเปอร์ แม่กับแฟนแม่ มาบอกว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ลิลลี่ แต่ขอซื้อในนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่น คือบริษัทเจนนี่ เจนนี่ก็ให้ซื้อในชื่อบริษัท ลิลลี่ แม่กับแฟนเก่าก็ขี่กันอยู่สักพัก มารู้ว่าแม่เอารถไปจำนำ แต่แม่ก็ไม่ผ่อน คนมาแบกรับภาระคือเจนนี่ เพราะซื้อในนามบริษัท มีคนมาทวงหนี้กับเจนนี่ เจนนี่ก็ไปไถ่มา 2 ล้านบาท หลังจากเอาไปจำนำก็ไม่เคยผ่อนอีกเลย พอเจนนี่ไถ่กลับมาก็เอาให้ที่บ้านใช้ ก็เอาไปจำนำอีก เจนนี่ก็ไถ่อีก 2 ล้าน สองรอบ พออยู่กับเจนนี่ เจนนี่ก็ไปปิดบริษัท เพราะไม่ชอบเป็นหนี้ ไม่ชอบการผ่อน ซื้อเพราะแม่บอกว่าอยากซื้อให้น้อง แต่พอรถอยู่กับเจนนี่ กลายเป็นว่าทุกคนไม่อยากได้รถคันนี้
-แม่อยากได้รถเบนซ์ เจนนี่ซื้อให้วันเกิดเป็นรถมือสอง แม่บอกยังไงแม่ต้องขี่เบนซ์ เจนนี่ก็ซื้อรถมือสอง พอรถมีปัญหาก็เอาไปคืนบริษัท รถเกือบล้าน พอมีปัญหาก็ให้แม่เลือกว่าจะเอามินิคูเปอร์คันนี้ไปใช้หรือจะซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งให้ แม่จะได้ไม่ต้องซ่อม แม่เป็นคนเลือกมินิคูเปอร์เอง แต่พอเลือกไปแม่ก็ไม่พอใจ ทุกวันนี้แม่ยังด่าหนูไม่จบไม่สิ้น บอกว่าที่บอกจะซื้อรถเบนซ์ให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด ไหนล่ะไม่เห็นมีเลย ทั้งที่มินิคูเปอร์ดีกว่าแพงกว่าเบนซ์อีก แล้วใครกันล่ะที่อยากได้มินิคูเปอร์ตั้งแต่แรก ให้แม่มาตลอดกับเรื่องนี้
-มินิคูเปอร์ไม่ได้อยากได้เองตั้งแต่แรก ตอนนี้เอาไปให้แม่ขี่ แต่แม่กลับไปไลฟ์สดบอกทุกคนว่าลูกไม่เคยซื้อรถให้ มันใช่ไหม แม่ต้องคิดได้มากกว่านี้ แล้วแม่บอกว่าอยากมีบ้าน จะอยากมีบ้านไปทำไม ในเมื่อลิลลี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่ เจนนี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่ ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นตรงนั้น 4 หลังแม่ก็อยู่ได้ทุกหลัง แม่ไปซื้อบ้านแยก เปิดร้านเสื้อผ้าจนมันเจ๊งไปต่อไม่ไหว แม่ทำไปทำไม เราห้ามแม่แล้ว เตือนแม่แล้ว สุดท้ายพอมีปัญหา ก็พังไปหมด ทำไมทุกอย่างไม่เป็นชื่อแม่ เพราะมันเป็นไม่ได้ไง แม่มีปัญหาทางการเงิน
-ใครก็แล้วแต่ที่กำลังสงสารแม่ ถูกต้องแล้วที่คุณสงสารเพราะเขากำลังล้ม แต่มันผิดถ้าคุณให้เขายืมเงิน อย่าลืมตั้งคำถามว่าทำไมคุณถึงให้เขายืมเงิน ทั้งที่ลูกเขามีเงินขนาดนี้ ลิลลี่ประสบความสำเร็จ เจนนี่ประสบความสำเร็จ ทำไมต้องเอาเงินไปให้เขายืม ต้องคิดให้มากๆ ไม่ได้บอกว่าคุณผิด แต่อยากเตือนสติ เพราะเจ้าหนี้ที่แม่เป็น บางเจ้าหนูจ่ายไปรอบสองรอบ จ่ายไปเป็นล้าน สองล้าน สามล้าน จ่ายไปหมดแล้ว แต่คุณก็ยังให้แม่ยืมอีก บางทีอาจเป็นค่าหวยหรือเปล่า พอไม่มีค่าหวยก็ปรับเป็นสัญญาเงินกู้ นี่เป็นเหตุผลที่เจนนี่ไม่อยากใช้เงินที่เจนนี่หามาได้แบบสะอาดต้องไปจ่ายกับเงินสีเทา มันไม่ใช่
-แม่ต้องเป็นคนใหม่ จะให้เลิกกับยิวเพราะเรื่องเงินของแม่ เจนนี่ก็มองว่าไม่ใช่ ยิวกับแม่เคยทะเลาะกันหนัก ยิวเคยด่าแม่ด้วย สิ่งที่แม่กำลังขู่หนูในแชตที่แม่จะออกมาไลฟ์ แม่จะพูดเรื่องที่ยิวเคยด่าแม่ ยิวเคยด่าแม่ตอนแม่มาหาหนู แม่ไลฟ์สดกับหลาน พอยิวด่าเสร็จหนูกับยิวทะเลาะกันบ้านแตก 1 อาทิตย์ไม่คุยกัน จนหนูต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆ คน ให้มานั่งคุยกันทำไมมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ถ้าให้พูดทั้งหมดมันจะรับกันไม่ได้ไง วันนี้หนูสามารถตอบและเคลียร์ได้ทั้งหมด หนูไม่มีอะไรปิดบัง เราเกลียดแม่ไม่ลงหรอก
-ใช่เรื่องไหมต้องตามจ่ายทั้งชีวิต ลูกสองคนที่เกิดมา ต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้ กี่ครั้งที่ต้องร้องไห้ต่อหน้ายูจิน ทำทุกอย่าง สร้างสังคมที่ดีให้ลูกๆ เพื่อไม่ต้องเจอสังคมเดิมๆ ที่หนูเจอมาทั้งชีวิต แต่มันหนีไม่พ้นเลย ส่วนคนที่ขายหวยทั้งหลาย ไม่ต้องมาทวงกับเจนนี่ มันไม่ใช่เรื่อง ไลฟ์สดแต่ละครั้ง กว่าจะได้หลับได้นอน ต้องดูลูก นอนก็แทบไม่ได้นอนอยู่แล้ว ต้องเอาเงินมาให้พวกคุณมันไม่ใช่เรื่อง ขายกันเอง ซื้อกันเอง ก็รับผิดชอบกันเอง
-ทุกครั้งที่หนูร้องไห้ ยิวสงสารหนู ไม่ชอบกันต่างคนต่างอยู่ ถูกต้องไหมทุกคน ไม่ใช่ทุกวันนี้แม่มานั่งน้อยใจว่าเข้าบ้านไม่ได้ ซึ่งเข้าบ้านไม่ได้มันสาเหตุอะไรล่ะ ใครบ้างไม่อยากให้ยายมาดูหลาน เห็นบ้านนั้นบ้านนี้ช่วยเลี้ยงหลาน อยากให้เลี้ยง อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข แต่เป็นไปไม่ได้ตราบใดมีปัญหาเรื่องเงินของแม่ บ้านเราก็จะไม่มีความสุข ปัญหาคือเงิน
-แม่เป็นคนดี แม่เฟรนด์ลี่ ชอบเลี้ยงเพื่อน พาเพื่อนไปเที่ยว เป็นคนพึ่งได้ ปากหวาน อยู่ด้วยแล้วมีความสุข ถ้าปรับเรื่องเงินได้จะดีขึ้นทุกวัน พวกเรารอวันนั้นอยู่ ลิลลี่ก็เครียดตั้งเท่าไหร่ รายได้น้อยกว่าเจนนี่ ให้แม่ไม่น้อยไปกว่าเจนนี่ บ้านที่ลิลลี่เสียไป ลิลลี่ก็จ่ายครบหมดทุกอย่าง หนูไม่รู้ว่ารักของแม่คือรักแบบไหน การที่หนูรักยูจินคือหนูไม่อยากให้ยูจินเสียใจเลยแม้แต่นิดเดียว
-ต่อไปแม่จะใช้มุกเดิมๆ จะขู่หนูว่าจะแฉจะไลฟ์จะโพสต์ มันทำไม่ได้แล้ว หนูจะไม่จ่ายเงินให้ใครทั้งนั้นที่เป็นคนสร้างปัญหา ทางออกของแม่คือทำงาน รถก็มีให้ใช้ บ้านก็มีให้อยู่ บ้านที่กรุงเทพฯ หนูก็ให้แม่อยู่ ให้อยู่จนตายได้เลย แม่ชอบไปพูดว่าบ้านไม่ใช่ชื่อแม่ ก็มันเป็นชื่อแม่ไม่ได้ไง แล้วทำไมต้องเป็นชื่อแม่ล่ะ ในเมื่อเราไม่ได้คิดจะเอาไปขาย หนูตกลงกับยิวแล้วว่าบ้านนั้นให้แม่อยู่ไปเลย แม่อยู่ไปเลย จะเอาใครมาที่บ้าน จะทำอะไรทำได้เลย แม่ก็ยังบอกว่าไม่ใช่ชื่อแม่ เกิดมาชีวิตนี้แม่ไม่เคยมีอะไร แล้วจะมีได้ไง ในเมื่อแม่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการทำงาน
-กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ มันแหลกสลาย แตกสลายมาทั้งปี มันแย่มาก เข้ารพ. มันเครียด มันร้องไห้มาเท่าไหร่แล้ว
-โชคดีด้วยซ้ำที่ยิวยังอยู่ ถ้าวันนี้เลิกกัน ลูกก็จะเหมือนเจนนี่ โตมาไม่มีพ่อ มีแต่ไม่อบอุ่น ยิวไม่ทิ้งลูกหรอก เจนนี่เชื่อ แต่ไม่อบอุ่น แล้วมันใช่เรื่องไหม ลูกสองคนต้องมารับอะไรแบบนี้ หลังจากไลฟ์นี้ แม่มีสองอย่าง คือแม่จะบอกว่าไม่ยุ่งกับหนูแล้ว หรือเกลียดหนูไปเลย หรือแม่เริ่มต้นใหม่
-แม่จะพูดเรื่องไม่ได้เข้าบ้าน จะพูดเรื่องยิว ให้คนเกลียดยิว ให้คนด่าพวกหนู ทั้งที่ต้นเหตุจริงๆ มันคือเงิน
-เงินเดือนเป็นแสน เคยให้ แต่พอให้ไปจริงๆ ก็ใช้ไม่พอ ไม่ครบเดือนก็มาขอใหม่ ขอเบิกล่วงหน้า จนหนูเหนื่อยมาก หนูตั้งใจจะไม่ให้แล้วแสนนึง พอให้ 5 หมื่นทะเลาะกันบ้านแตก เหลือ 2 หมื่นประชดประชันไม่เอาอีก พอไม่ให้ก็บอกทุกคนว่าเจนนี่ไม่ช่วย เงินเดือนนี่ไม่นับเงินก้อนนะ แม่ลืมไปหมดแล้ว แม่ไปพูดว่าหนูไม่ช่วย แต่ลืมไปแล้วว่าหนูให้อะไรไปบ้าง หนูมั่นใจว่าถ้าแม่เริ่มต้นใหม่วันนี้ก็ยังไม่สาย
-รถตู้ลิลลี่ก็อยู่ในคดี ที่แม่เอาไปจำนำ แล้วไม่ได้จ่าย พูดแล้วพูดให้หมดเลย พอพูดแล้วคนที่เจ็บสุดคือแม่ แต่แม่ก็ยังจะพูด แม่ขู่หนูทุกวัน เมื่อเช้าก็ส่งแชตมาว่าจะพูด พูดแล้วเป็นไง เจ็บทุกฝ่าย พอเห็นคนด่าแม่มากๆ หนูก็เจ็บอีก
-พอแม่พูดอะไรมาหนูก็รับไม่ได้อีก หนูก็เลยบล็อกไปก่อน ไม่ได้อยากทำเลย อยากคุยกับแม่ด้วยซ้ำ อยากคุยทุกวัน อยากวิดีโอคอลหาแม่ตลอดแหละ แต่ปัญหาเก่าเรามันไม่เคลียร์ มันเลยคุยดีๆ ไม่ได้ ทำไมแม่บอกว่าเธอซื้อบ้านหลังใหม่กับยิว แต่ทำไมมาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ แม่รู้ดี
-ทุกวันนี้เหนื่อยมาก ทุกวันนี้ให้มินิคูเปอร์แม่ไปใช้ ไม่รู้แม่จะทำหรือเปล่า ถ้าแม่คิดได้ แม่จะไม่ทำ แต่ถ้าแม่เอามินิคูเปอร์ไปจำนำอีก มันผิดกฎหมายนะ หนูผ่อนมาล้านกว่า แล้วไปไถ่มาจากเจ้าหนี้แม่สองรอบ รอบละ2 ล้าน แต่แม่ก็นั่งบอกทุกคนว่าลูกไม่เคยซื้อรถให้
-คนที่เข้ามาหลอก หนูรู้หมดนะ ใครทำอะไร แต่ไม่อยากยุ่ง แต่ถ้าคุณเลิกกับแม่ไปแล้ว เจนนี่สามารถพูดได้แล้ว
-น้องไม่ได้มีงานไลฟ์สดทุกวันเหมือนเจนนี่ แต่น้องก็เสียเงินไม่เบาเหมือนกัน ฉะนั้นมันควรจบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
-ยิวไม่โอเคกับแม่ มีอยู่ครั้งนึงแม่เจนนี่ร้องไห้ให้เจนนี่ช่วยเรื่องเงินแต่เจนนี่ไม่ช่วย แม่เกตุไปร้องไห้กับแม่ของยิว สรุปแม่ของยิวสงสารก็ให้เจนนี่ช่วย เจนนี่ก็ช่วยไปอีกล้านกว่า ตลกมาก
-หนูปกป้องตลอด เพราะรักแม่มาก
-ไม่ต้องไปหรอกโหนกระแส อยู่กันตรงนี้แหละ มันเป็นปัญหาครอบครัว ไม่ได้อยากพูด มันเหนื่อยแล้ว หนูจะไม่อะไรแล้ว สิ่งหนึ่งที่แม่บอกอยากฆ่าตัวตาย หนูเชื่อว่าแม่เก่งพอจะไม่ทำอะไรแบบนั้น สิ่งหนึ่งที่จะขอทุกคนได้ ไม่ต้องไปซ้ำเติมอะไรเยอะ แกก็คงเครียดสุดๆ แหละ ถ้าแกทำจริงขึ้นมา คนที่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตก็คงเป็นเจนนี่อีกนั่นแหละ
-ลิลลี่ก็เหมือนกัน ต้องไม่เจออะไรเหมือนที่เจนนี่เจอแล้ว ดูวันนี้ แทนที่จะเอาพลัง เอเนอร์จี้มาขายของ ต้องมานั่งเครียดอะไรแบบนี้ งงไหม ลิลลี่ยังไม่ตื่น ตื่นมาคงตกใจแน่
-สิ่งที่เจนนี่โพสต์ก็นั่งคิด นั่งร้องไห้ ว่ากูทำผิดไหมวะ ทำถูกไหมวะ แต่พี่ก้อง-พี่เบลล์โทร.มาบอกว่าหนูทำถูกต้องแล้ว หนูต้องเด็ดขาด พี่ในวงการทักมาเยอะมากพี่เป็กกี้ก็โทร.มา ขอบคุณทุกคนเลย ทุกคนอยากให้หนูเข้มแข็ง หนูก็จะเป็นอย่างนั้น พี่กุ๊บกิ๊บ-พี่บี้ก็ทักมา ทุกคนน่ารักหมดเลย
-ลึกๆ หนูอาจรอวันนี้อยู่ก็ได้ หนูอยากพูดมานานแล้ว