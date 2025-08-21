xs
"พิชิต"ชี้วันเกิด"อุ๊งอิ๊ง"ขอพรให้ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ เป็นของขวัญให้ประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เนื่องในวันเกิด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ขอพรให้ประเทศไทย ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นของขวัญวันเกิดให้กับประเทศไทย