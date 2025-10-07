“LIGHT IT UP” เพลงใหม่จาก “18entity” และ “POLAR1SS (โพลาริส)” ที่จะมาเขย่าวงการเพลงและ Virtual Artist ของประเทศไทย

มีอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟ!!! กับ LIGHT IT UP เพลงใหม่จาก 18entity และ POLAR1SS (โพลาริส) ผลงานร่วมกันระหว่าง 18entity Virtual Artist นักแต่งเพลง VProducer และ Polygon Project หนึ่งในค่าย VTuber หัวเรือใหญ่ของไทย ที่ต้องการผลักดันวงการเพลงและ Virtual Artist ไปในทิศทางใหม่ โดยได้ POLAR1SS ซึ่งประกอบด้วย VTuber ภายใต้สังกัด 5 คน ได้แก่ โฮคุ (Hoku), โซน่า (ZONA), ลูเซเน่ (Lucene), ลูเซีย (Luxia) และลาพิเน่ (Lapine) ซึ่งเป็นวง Virtual Girl Group วงแรกของไทยที่เดบิวต์เปิดตำนานบทใหม่ด้วยเพลงนี้
LIGHT IT UP เพลงป๊อปแดนซ์ฟังง่าย ติดหู
มิวสิควีดิโอถูกสร้างเป็นอนิเมชั่นแบบเต็มรูปแบบ เล่าถึงเรื่องราวของการพบเจอ มิตรภาพเสียงเพลงและการเผชิญหน้ากับศัตรูสุดร้ายกาจ ที่รับรองสนุกไม่แพ้มังงะหรือแอนิเมชั่นในปัจจุบันแน่นอน และที่สำคัญมิวสิควีดิโอนี้ถูกสร้างด้วยทีมคนไทย 100% อีกด้วย
Official Music Video: https://youtu.be/ig9ucI1bYPU?si=0wA9y08YRvWMcwpd
”Before The Light" Story of LIGHT IT UP: https://youtu.be/XcE3eUdao6A?si=PGNxiuUqDqebSTYC
Music Streaming (All Platforms): https://18entity.lnk.to/LightItUp