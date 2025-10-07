xs
“LIGHT IT UP” เพลงใหม่จาก “18entity” และ “POLAR1SS (โพลาริส)” ที่จะมาเขย่าวงการเพลงและ Virtual Artist ของประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



มีอะไรใหม่ๆมาเสิร์ฟ!!! กับ LIGHT IT UP เพลงใหม่จาก 18entity และ POLAR1SS (โพลาริส) ผลงานร่วมกันระหว่าง 18entity Virtual Artist นักแต่งเพลง VProducer และ Polygon Project หนึ่งในค่าย VTuber หัวเรือใหญ่ของไทย ที่ต้องการผลักดันวงการเพลงและ Virtual Artist ไปในทิศทางใหม่ โดยได้ POLAR1SS ซึ่งประกอบด้วย VTuber ภายใต้สังกัด 5 คน ได้แก่ โฮคุ (Hoku), โซน่า (ZONA), ลูเซเน่ (Lucene), ลูเซีย (Luxia) และลาพิเน่ (Lapine) ซึ่งเป็นวง Virtual Girl Group วงแรกของไทยที่เดบิวต์เปิดตำนานบทใหม่ด้วยเพลงนี้

LIGHT IT UP เพลงป๊อปแดนซ์ฟังง่าย ติดหู
มิวสิควีดิโอถูกสร้างเป็นอนิเมชั่นแบบเต็มรูปแบบ เล่าถึงเรื่องราวของการพบเจอ มิตรภาพเสียงเพลงและการเผชิญหน้ากับศัตรูสุดร้ายกาจ ที่รับรองสนุกไม่แพ้มังงะหรือแอนิเมชั่นในปัจจุบันแน่นอน และที่สำคัญมิวสิควีดิโอนี้ถูกสร้างด้วยทีมคนไทย 100% อีกด้วย

Official Music Video: https://youtu.be/ig9ucI1bYPU?si=0wA9y08YRvWMcwpd

”Before The Light" Story of LIGHT IT UP: https://youtu.be/XcE3eUdao6A?si=PGNxiuUqDqebSTYC

Music Streaming (All Platforms): https://18entity.lnk.to/LightItUp 














