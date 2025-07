กลุ่มโชควัฒนาจัดงานใหญ่ประจำปี “สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส”

ผ่านไปแล้วสำหรับงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29 ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก 4 วันเต็ม ภายใต้แนวคิด Big Shop Big Show กับการยกระดับงานแฟร์ให้เป็นมากกว่างานจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ แต่ยังเพิ่มความสุขและสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยโชว์สุดมันส์และกิจกรรมสร้างสรรค์ครบครัน

จัดเต็มทุกมิติจากเครือสหพัฒน์ ทั้งสินค้าราคาพิเศษกว่า 1,000 รายการ พร้อม Big Deal Set และ Big Special Price รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ชมและชอปก่อนใคร ทั้งยังเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่ อย่าง BIGXSHOW ไลฟ์คอมเมิร์ซสุดมันส์ และ FRIDAY FAIR แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์สัญชาติไทย ที่ทำให้การช็อปเป็นเรื่องง่ายแม้ไม่ได้มาร่วมงาน

เต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ อิ้งค์ วรันธร, ส้ม มารี, Perses, No One Else และ Mirrr แฟชั่นโชว์ PRIDE OF WACOAL FASHION SHOW 2025 การประกวดเต้น PAN Lifestyle Dancing Contest และ Farmhouse Vtuber Concert & Thailand VTuber Award 2025 ความบันเทิงแนวใหม่

ในงานมีการเปิดพื้นที่เติมเต็มความรู้และทักษะใหม่ๆ ตั้งแต่หัวข้อการตลาดออนไลน์ การออกแบบคาแรกเตอร์ 3D การผลิตคอนเทนต์ด้วย CapCut ไปจนถึงการเรียนรู้ด้านโภชนบำบัด การสร้างแบรนด์ร้านเสริมสวย การอบรมเทคนิคแต่งหน้า การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น และอีกหลากหลายเพื่อต่อยอดสู่โอกาสใหม่ได้จริง

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรถึง 15 ฉบับ ครอบคลุมเกือบทุกด้าน ไม่เพียงเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจในเครือสหพัฒน์ แต่ยังเป็นพลังสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมด้วย