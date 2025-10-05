xs
“ป๊ายปาย” กลั้นน้ำตากล่าวอาลัยพ่อครั้งสุดท้าย ขอบคุณที่ทำให้เกิดมา ถ้าไม่มีพ่อคงหันหลังให้วงการไปแล้ว

“ป๊ายปาย” เสียงสั่นกล่าวอาลัยพ่อครั้งสุดท้าย ขอบคุณที่ทำให้เกิดมา ได้ใช้ชีวิต แม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่มีความสุขมาก ถ้าไม่มีพ่อคงหันหลังให้วงการบันเทิงไปแล้ว รักและภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อ

หลังนักแสดง-นักร้องชื่อดัง “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ ต้องสูญเสียคุณพ่อ “เชษฐชัย คูเอกชัย” ที่จากไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก ในวัย 77 ปี ซึ่งเจ้าตัวได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับที่ส่งไปให้กับป๊ายปายเพื่อแสดงความเสียใจ และอยากให้รู้ว่าทุกคนอยู่เคียงข้างเสมอ
 
โดยช่วงบ่ายวันนี้ (5 ต.ค.) ได้มีพิธีฌาปนกิจคุณพ่อของป๊ายปาย ที่เมรุวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา ซึ่งภายในงานมีสองนักร้องหนุ่ม นุ๊ก ธนดล ศิริแวว และ เบิ้ล ปทุมราช เดินทางมาร่วมพิธีด้วย เมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันนิรันดร์ ป๊ายปายได้กล่าวคำอาลัยถึงพ่อผู้เป็นที่รักด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า...

“ถึงป๊า บุคคลที่ลูกรักโดยไม่มีข้อแม้ ขอบคุณที่ป๊าทำให้ลูกคนนี้ได้เกิดมา ได้ใช้ชีวิต ในความไม่สมบูรณ์แบบแต่มีความสุขมาก ตั้งแต่เล็กจนโตปายอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับป๊าบ่อยครั้ง แต่ป๊าสอนให้ปายอดทน เข้มแข็ง และยอมรับในความผิดพลาด เพราะทุกอย่างในชีวิตของปายจะมีป๊าคอยหนุนหลังอยู่เสมอ

ป๊าคือคนที่ปากแข็งมาก ไม่ค่อยที่จะชื่นชมลูกเท่าไหร่นัก แต่ในวันที่ลูกเติบโต ในวันที่ลูกประสบความสำเร็จจะมีป๊าคอยยืนข้างหลัง และชื่นชมเสมอมา ในวันที่ลูกคนนี้ไม่อยากทำงานต่อ กลับมีเสียงจากป๊าบอกว่า วันนี้คนอาจจะกำลังด่ามึงอยู่ แต่กูภูมิใจในตัวมึงมากๆ (เสียงสั่น) เก่งมาก วันนั้นเป็นวันที่อยากขอบคุณป๊าทุกครั้ง ขอบคุณทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวที ไม่มีคำนี้ปายคงไม่ได้เดินต่อ ไม่ได้เจอกับแฟนคลับ ไม่ได้ทำงานร่วมกับ นุ๊ก ธนดล และไม่ได้เจอมิตรภาพในวงการ และไม่ได้เจอครอบครัวที่แสนอบอุ่น คงหันหลังกลับบ้านไปหาแม่แล้ว

ป๊าไม่ต้องห่วงแม่นะ ตั้งแต่เล็กจนโตปายกับแม่ดูแลกันได้ดีมากๆ (เสียงสั่น) วันนี้ยังคิดถึงป๊าเหมือนเดิม แต่จะคิดถึงด้วยความเข้าใจ เดินทางปลอดภัยนะป๊า รักและภูมิใจเสมอที่ได้เป็นลูกของป๊า”






















