CLP Group ชูบทบาทผู้นำเกษตรไทยยุคใหม่ ตอกย้ำพันธกิจ “Empowering A Better Life” ในงาน Farm Expo 2025

งาน Farm Expo 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–28 กันยายน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ได้กลายเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของภาคเกษตรไทย โดยมี CLP Group เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ภายใต้แนวคิด “Empowering A Better Life” ที่ถูกถ่ายทอดทั้งผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เปิดมิติใหม่เกษตรไทย: จากเครื่องจักรสู่คุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
CLP Group ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดแสดงเครื่องจักรเกษตร แต่ก้าวไปสู่การยกระดับทั้ง Value Chain ของภาคการเกษตรไทย ไฮไลท์สำคัญในงานประกอบด้วย:
• Empowering Income – ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสนวัตกรรมอย่าง TEC Biomass Dryer ที่ช่วยลดต้นทุนพลังงานลงกว่า 30% และ CBR350 Rice Mill ที่เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้มากถึง 20% เมื่อเทียบกับวิธีดั่งเดิม ตอกย้ำว่าเทคโนโลยีของ CLP ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักร แต่คือ เครื่องมือเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิต พร้อมสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนรายได้ให้มั่นคงและยั่งยืน
• Empowering Knowledge – เวทีเสวนาที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านตลาดพรีเมียม
• Empowering Network – การสร้างพื้นที่เจรจาธุรกิจ ที่เกษตรกรท้องถิ่นสามารถพบปะกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ นำไปสู่การต่อยอดทั้งเชิงการค้าและการลงทุน
เสริมรากฐานอนาคตผ่านการศึกษาและเยาวชน
หนึ่งในความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นคือการ ลงนาม MOU ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตร พร้อมต่อยอดไปสู่การใช้จริงในภาคชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน เพื่อต่อยอดโครงการ Green Academy Leaders ที่วางรากฐานเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
เกียรติยศสู่เกษตรกรผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
อีกหนึ่งไฮไลท์คือการประกาศรางวัล “CLP Agricultural Innovator Awards 2025” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเกษตรกรผู้สร้างสรรค์และนำพานวัตกรรมใหม่ๆ สู่ชุมชน ถือเป็นการสะท้อนบทบาทของเกษตรกรในฐานะผู้พัฒนาที่แท้จริง
คำมั่นจากผู้บริหาร
คุณวัชรา ลี้โกมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CLP Group กล่าวย้ำในงานว่า “Empowering A Better Life คือหัวใจของ CLP เราไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเครื่องจักร แต่คือการสร้างระบบนิเวศ ที่ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการกลับไปพร้อมโอกาสใหม่ๆ ความรู้ และเครือข่าย ที่สามารถนำไปใช้สร้างรายได้ที่มั่นคงได้จริง”
ความสำเร็จของ Farm Expo 2025 แสดงให้เห็นว่า CLP Group กำลังเดินหน้าสู่การเป็น “Partner for Growth” ที่มุ่งสร้างคุณค่าใหม่ให้กับภาคการเกษตรไทย ตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงตลาดโลก