เซ็นทรัลพัฒนาขึ้นแท่นสุดยอดทีมการตลาดแห่งปี! ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ กลยุทธ์แข็งแกร่ง คว้า 2 Gold Awards จากเวทียิ่งใหญ่ Marketing Excellence Awards 2025

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ฉลอง 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำด้านกลยุทธ์การตลาด คว้า 2 Gold Awards บนเวทีนานาชาติ Marketing Excellence Awards 2025 จัดโดย MARKETING-INTERACTIVE เพื่อยกย่องผลงานยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมการตลาดของประเทศไทย โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกแคมเปญ นำทีมคว้ารางวัล ‘Marketing Team of The Year’ สุดยอดทีมการตลาดแห่งปี ชูศักยภาพทีมงานการตลาดผนึกกำลังสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และรางวัล ‘Excellence in Viral Marketing’ จากแคมเปญ ‘International Tourist Privileges’ ที่พลิกความท้าทายการแข่งขันที่ดุเดือดของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้วยกลยุทธ์การตลาด User Generated Content (UGC) เจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนและเอเชียที่นิยมใช้แพลตฟอร์ม Xiaohongshu (XHS) ดันทราฟฟิกและยอดใช้จ่ายทะลุเป้าเป็นประวัติการณ์
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า เราพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มี Impact ในระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในปรัชญา One Vision, One Goal, One Teamwork ในการร่วมกันผนึกกำลังการสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ Growth Mindset สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์แคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น”
สำหรับเซ็นทรัลพัฒนาการทำการตลาดไม่ได้หมายถึงแค่การทำแคมเปญ แต่คือการสร้างคุณค่าให้ผู้คน สังคม พร้อมยกระดับวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีโลก โดยแคมเปญสำคัญที่ทำให้เซ็นทรัลพัฒนาได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
•“Thailand's Songkran Festival 2025” โดยมีศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น Global Cultural Platform ชูความโดดเด่นด้วยกิจกรรม Culturetainment กว่า 1,000 อีเว้นท์ ผนึกกำลังพันธมิตรทั่วประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 ล้านคน และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลทั่วประเทศอีกด้วย
•อีกหนึ่งรางวัลสำคัญคือ ‘Excellence in Viral Marketing’ จากผลงานแคมเปญ ‘International Tourist Privileges’ ด้วยกลยุทธ์การตลาด User Generated Content (UGC) เชื่อมโยง Consumer Insight, Right Product และ Right Channel & Message ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนและเอเชียที่นิยมใช้แพลตฟอร์ม Xiaohongshu (XHS) ยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเติบโต 130%, ทราฟฟิกนักท่องเที่ยวโตกว่า 100% ทั้งหมดนี้ทำให้เซ็นทรัลเวิลด์กลายเป็น Benchmark ของ Viral Marketing