“ป๋าเต็ด ยุทธนา” กับทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิต! พร้อมแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ใน “ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก”

“ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่กับทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิต ภายใต้ชื่อ “ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก” เป็น Standup Talk ที่จะพาคุณไปสนุก มันส์ ฮา และอัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าสุดเข้มข้น ความพิเศษของโชว์ครั้งนี้อยู่ที่การเล่าเรื่องในสไตล์เฉพาะตัวของ “ป๋าเต็ด” ที่ไม่เหมือนใคร กับเรื่องราวที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละแวดวงหลากหลายมุม เพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักตัวตนของป๋าเต็ดมากขึ้น นอกจากนี้ยังคั่นด้วยเพลง หนัง กีฬา เรื่องชาวบ้าน ไปจนถึงเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ฟังแล้วต้องร้องว้าว ที่สำคัญเตรียมพบกับ “แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์” ทั้ง 2 รอบ ไม่เหมือนกันด้วย! การันตีว่าผู้ชมจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน
“ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก” จัดเพียง 2 รอบเท่านั้น วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. และ 19.00 น. ที่ KBank SiamPic Hall ชั้น 7 สยามสแควร์วัน บัตรราคา : 1,000 / 1,500 / 1,900 และ 2,200 บาท จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Eventpop เท่านั้น
รีบกดบัตรแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทอล์กโชว์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คุณสนุกไปกับการ “คั่น” แบบไม่เหมือนใคร!