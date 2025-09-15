SOURI บุกภาคใต้ครั้งแรก ปักหมุด “หาดใหญ่” เป็นสาขาที่ 32

SOURI แบรนด์ขนมหวานชั้นนำของไทยที่ครองใจคนรักขนมตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ประกาศขยายสาขาสู่ภาคใต้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับการเปิดตัว SOURI สาขาหาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 32 ของแบรนด์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความสุขผ่านรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับแฟน ๆ ทั่วประเทศ
การเปิดสาขาใหม่นี้นำโดย วิน – เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ที่พา SOURI ลงใต้ด้วยตัวเอง เพื่อส่งต่อความสุขและความอบอุ่นผ่านขนมหวานสไตล์เฉพาะของแบรนด์ โดยเฉพาะเมนูสุดพิเศษที่หาได้เฉพาะสาขานี้เท่านั้นกับ “แฟตการองรสไก่ทอดหาดใหญ่” (Hat Yai Fried Chicken Fatcaron) ที่ได้เอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นอันโด่งดังของหาดใหญ่มาเล่าใหม่ในรูปแบบของขนมหวานสุดครีเอทีฟ
การมาถึงของ SOURI ที่หาดใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการขยายจำนวนสาขา แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงความผูกพันกับผู้คนในแต่ละภูมิภาค ผ่านการสร้าง Local Exclusive Menu ที่สะท้อนทั้งเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น และคาแรกเตอร์ความสนุกสดใสในแบบของ SOURI
นอกจากเมนูสุดเซอร์ไพรส์แล้ว สาขาหาดใหญ่ยังพร้อมเสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์มากมายที่แฟน ๆ รู้จักและหลงรัก ไม่ว่าจะเป็น Fatcaron, Madeleine, Choux, Tuiles, Ice Cream ภายใต้บรรยากาศการตกแต่งที่ถ่ายทอดความอบอุ่นและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
SOURI เชื่อว่าความสุขไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เกิดจากรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน การได้แบ่งปันขนมชิ้นโปรดให้กับคนสำคัญ หรือการมอบรอยยิ้มผ่านของหวานหนึ่งคำ ล้วนเป็นสิ่งที่แบรนด์ตั้งใจส่งต่อในทุก ๆ สาขา การมาถึงของ SOURI สาขาหาดใหญ่ จึงไม่ได้เป็นเพียงการขยายตลาดสู่ภูมิภาคใหม่ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงผู้คนกับประสบการณ์ความสุขในแบบ SOURI ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์อย่างลงตัว.