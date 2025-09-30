จังหวัดนครพนม เปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568

ปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 พร้อมด้วย ธนวัน อุ่นเพชรวรากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, สงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, วรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯ
ประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจ เพราะบรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติมานานตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อในประเพณีที่เกี่ยวเนื่องมาจากการบูชารอยพระพุทธบาท, การสักการะท้าวพกาพรหม, การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี และการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา, การขอฝน, การเอาไฟเผาความทุกข์ และการบูชารอยพระพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานประเพณีไหลเรือไฟจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ สื่อถึงความเชื่อที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวงานเทศกาลวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต้องมาเยือน
“ปราชญา อุ่นเพชรวรากร” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กันยายน - วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 (12 วัน 12 คืน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเมืองนครพนม
โดยในปี 2568 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก เพื่อยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ขับเคลื่อนนครพนมให้เป็น Restination เมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อน โดยมีกลยุทธ์ สร้างโลก ยกระดับเทศกาลระดับประเทศให้เป็นระดับโลก สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของชุมชนในระดับสากล และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวชมประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ล้ำค่าของจังหวัดนครพนม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี จากพลังความเชื่อความศรัทธาสู่ประเพณีอันล้ำค่า ๑ เดียวในโลก
โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครพนม การไหลเรือไฟเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เทิดพระเกียรติ พระปรีชาเจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน” และเรือไฟรักษ์โลก ตลอดทั้ง 12 วัน ขบวนแห่เรือไฟบกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง “Nakhon Phanom illuminated Boat Carnival” กิจกรรมตลาดมหาดไทยชวนชิม จุดถ่ายรูป เช็คอิน สวนดอกไม้ และประติมากรรมโคมไฟ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีลานพนมนาคา กิจกรรมเรือไฟโบราณ ณ บริเวณลานพนมนาคา การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ประกอบม่านน้ำ ณ บริเวณลานหน้าวัดโพธิ์ศรี งานมหกรรมไม้ไผ่ ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และริมฝั่งโขงถนนสุนทรวิจิตร
นอกจากนี้สามารถ ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP สินค้าดีราคาถูก จากห้างร้าน โรงงาน อาหารอร่อยจากร้านดัง และชมฟรีการแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่ ตลอดการจัดงาน โดยเฉพาะวันที่ 7 ตุลาคม 2568 นี้ ตรงกับวันออกพรรษา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้า ได้แก่ พิธีรำบูชาพระธาตุพนม บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พิธีการทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ และแห่ปราสาทผึ้ง พิธีไหลเรือไฟโบราณ ณ ลานพนมนาคา และพิธีเปิดงาน “มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม” ประจำปี 2568 และงานยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประกอบม่านน้ำและการแสดงโดรนแปลอักษร กว่า 300 ลำ การประกวดเรือไฟของทั้ง 12 อำเภอเป็นการหลอมรวมพลังสร้างสรรค์ พลังศรัทธา สร้างสรรค์ผลงานเรือไฟให้วิจิตรตระการตาเพื่ออวดสายตาและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
เวลา 19.00 น. ณ ริมฝั่งโขงด้านหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ธนวัน อุ่นเพชรวรากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ทำพิธีปล่อยเรือไฟเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เทิดพระเกียรติ พระปรีชาเจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน” ความยาวกว่า 70 เมตร และเรือไฟรักษ์โลก 7 ลำ ความยาวกว่า 20 เมตร จากกลุ่มอำเภอในจังหวัดนครพนม และเรือแสดงเอกลักษณ์ประเทศจีน ลาว เวียดนาม เรือไฟจากมหาวิทยาลัยนครพนมและที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม รวมทั้งหมด 9 ลำ โดยจะมีการปล่อยไหลเรือไฟทุกวันตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมได้ตลอดริมฝั่งโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม
เวลา 19.30 น. ณ บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางธนวัน อุ่นเพชรวรากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ทำพิธีปล่อยขบวนเรือไฟบกอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง “Nakhon Phanom illuminated Boat Carnival” จำนวน 9 ขบวน พร้อมผู้ร่วมขบวนอีกมากมายกว่า 900 ชีวิต ประกอบไปด้วย เรือไฟเอกลักษณ์สาธารณรัฐประชาชนจีน เรือมังกรแห่งปัญญา เรือไฟเอกลักษณ์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรือรุ่งอรุณแห่งเวียดนาม เรือไฟเอกลักษณ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรือสายน้ำแห่งมิตรภาพ เรือไฟเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดสนุก จังหวัดสกลนคร เรือครามแห่งศรัทธา เรือไฟเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดสนุก จังหวัดมุกดาหาร เรือมุกสะพานศิลป์ เรือไฟเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดสนุก จังหวัดนครพนม ได้แก่ เรือศรัทธามหานที เรือสายใยชนเผ่า เรือสายสัมพันธ์วัฒนธรรม และปิดท้ายด้วย เรือไฟขบวนแฟนซีไฟเรืองแสง ม่วนซื่นอีสาน ประดับด้วยแสงไฟ ที่งดงามตระการตาและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมประกอบม่านน้ำ พลุรักษ์โลก งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ๑ เดียวในโลก “แสงไฟแห่งศรัทธา”
ในโอกาสนี้ จึงอยากจะเชิญชวนทั้งชาวจังหวัดนครพนม,จังหวัดใกล้เคียง รวมถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมชมงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กันยายน-วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 (12 วัน 12 คืน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม จากพลังความเชื่อความศรัทธาสู่ประเพณีอันล้ำค่า ๑ เดียวในโลก...จังหวัดนครพนมยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเมือง 3 ที่สุด สู่สุขที่สุด